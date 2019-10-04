«На дне двусторонней напряженности». Что западные СМИ пишут об уходе американского посла Хантсмана

3 октября посол Соединенных Штатов Джон Хантсман завершил свою работу в России. Его супруга в «прощальном» обращении в своем Instagtam заявила, что ее супругу досталось «худшее время быть послом США в Москве»

Газета The Salt Lake Tribune напоминает, что Хантсман стал главой американской дипмиссии в России в 2017 году — «как раз когда обе страны вводили друг против друга санкции, высылали дипломатов и закрывали консульства». Тогда же Штаты начали обвинять Россию во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в 2016 г.

По мнению журналистов издания, даже такой «матерый дипломат», как Хантсман, столкнулся со сложностями в Москве. Ему было непросто работать над улучшением отношений двух стран, так как ему нехватало людей (некоторых дипломатов выслали из России в ответ на действия США — прим. ред.) и из-за «нечетких указаний белого дома».

«Личные отношения Трампа с Путиным также вели к тому, что Хантсмана в их беседы никто не включал», — цитирует газету RT.

Супруга дипломата, Мэри-Кей Хантсман в своем прощальном посте рассказала, что им пришлось стать свидетелями не самых дружественных действий России в адрес американцев и дипмиссии в частности.

«Мы были свидетелями всего: от американского флага, снятого после насильственного закрытия одного из важнейших американских консульств в Санкт-Петербурге, до высылки десятков самых высококвалифицированных американских дипломатов на дне двусторонней напряженности. Наша борьба за восстановление и воссоединение с Россией и ее людьми останется с нами навсегда».

Washington Times рассказала, как посол провел свой последний рабочий день в среду, 2 октября. Джон Хантсман призвал российское правительство освобождить заключенного в Москве гражданина США Пола Уилана, обвиненного в шпионаже, и посетил обвиняемого в тюрьме.

Сам Хантсман в своем прощальном интервью рассказал журналистам, что открылось «важное окно возможностей» для урегулирования украинского кризиса, который нельзя упускать, пишет UrduPoint. По словам дипломата, русско-американские отношения напрямую зависят от ситуации на Украине.

Джон Хантсман два раза избирался на пост губернатора штата Юта и был послом в Сингапуре. По слухам, он планирует по возвращении снова баллотироваться на пост губернатора родного штата.