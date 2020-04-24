«Союзмультфильм» хочет отсудить права на Чебурашку у японцев. Но оснований для этого нет

«Союзмультфильм» готов попросить правительство России о помощи, чтобы вернуть права на Чебурашку, проданные японцам на 20 лет в 2003 году. «360» узнал, смогут ли вернуть любимого героя на родину раньше времени и с кем еще пытался судиться «Союзмультфильм».

Председательница правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева раскритиковала выпущенный накануне японский мультик про Чебурашку. Но помимо замечаний к эстетической стороне вопроса, оказалось, что есть у «Союзмультфильма» претензии и к правовому аспекту. Дело в том, что еще в 2003 году компания продала права на использование Чебурашки японской корпорации, договор истекает в 2023 году.

Сейчас же Слащева заявила, что нынешнее руководство «Союзмультфильма» не одобряет сделку 17-летней давности. «На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной», — рассказала она.

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Но проблема заключается в том, что договор между компаниями составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства «должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств». Здесь-то председательница правления и нашла возможность повлиять на японских коллег — она хочет вынести вопрос о возвращении прав «на государственный и межправительственный уровень».

Государство не решает частные проблемы

Однако, как утверждает почетный адвокат России и член Адвокатской палаты города Москвы Борис Лошкин, подобные призывы к вмешательству государства не имеют под собой никакого основания. Как минимум, потому что дело «Союзмультфильма» и японской корпорации — частный коммерческий вопрос, к которому государство не имеет никакого отношения.

Есть международный суд, в котором будет решаться этот вопрос, смотреть там ни на государство, ни на что не будут. Потому что они продали право на использование Борис Лошкин почетный адвокат России и член Адвокатской палаты города Москвы.

Подтверждает его слова и юрист, учредитель общественной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов. Он объяснил «360», что договор о временной передаче прав на интеллектуальную собственность можно сравнить с договором аренды. И как хозяин земли или жилплощади не может выселить арендаторов до истечения договора, так и «Союзмультфильм» не может потребовать назад авторское право на «Чебурашку», не выплатив неустоек, размер которых сейчас неизвестен.

Источник фото: YouTube

Больше того, по мнению Лошкина, выход на межгосударственный уровень и вмешательство российского правительства в этой ситуации никак помочь «Союзмультфильму» не может. Учитывая то, что договор составлен на основании японского законодательства, на что и ссылается Слащева как на основную проблему, правительство России не имеет никакой возможности на что-то повлиять.

«Как стороны договорились, так и будет. Ни один суд не имеет права принять к рассмотрению этот иск кроме японского, потому что там договорная подсудность», — заключил он.

По мнению Некрасова, помимо того, что договор заключался не между государствами, а между частными компаниями, есть и другой фактор, который лишает смысла всю кампанию «Союзмультфильма» по возвращению права на мультик раньше срока.

«Сегодня говорить о том, что договор, заключенный 17 лет назад и который исполнялся все это время, какой-то плохой и недействительный, это несерьезно. То есть новому руководству „Союзмультфильма“ может не нравиться договор, заключенный предыдущим руководством, но прошло слишком много лет, чтобы это оспаривать», — добавил он.

Сочувствие японскому Чебурашке

Тем временем, другим российским деятелям, причастным, в отличие от председательницы «Союзмультфильма», к созданию Чебурашки, японский мультик понравился. Например, советский и российский режиссер-мультипликатор, заслуженный художник РСФСР Леонид Шварцман считает, что сделана работа качественно и высокопрофессионально.

«Я отношусь положительно. Я знаю, что Чебурашка в Японии очень любимый персонаж, и это естественно. Они сделали все это, изобразив очень близко к нашим персонажам, но написали свой сценарий. И мне кажется, это сделано очень высокопрофессионально», — отметил он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Режиссер Роман Качанов, сын создателя мультфильма «Чебурашка» Романа Абелевича Качанова, тоже против японского «Чебурашки» ничего не имеет. Больше того, он крайне резко высказался в адрес российских мультипликаторов и их способностей.

«Хорошо, что сейчас российские бездарные паразиты не могут сделать соответствующее их таланту и жадности „говно-продолжение“. Уж лучше японцы. Хотя по уму ни тем, ни другим не стоило браться. Это не их уровень», — заявил он.

Публика, как российская, так и японская, приняла нового «Чебурашку» с распростертыми объятиями, хотя сюжет ремейка значительно отличается от оригинала, добрый посыл и привычный вид любимых героев, в нем сохранен.

Студия судебных исков

Между тем «Союзмультфильм» оказывается в ситуации с необходимостью судебного разбирательства далеко не в первый раз. За последние 10 лет студия пыталась судиться с самыми разными людьми и компаниями десятки раз. На протяжении нескольких лет продолжались споры между Эдуардом Успенским, автором Чебурашки, и компанией — как раз из-за продажи прав на мультфильм.

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Япония в итоге заплатила и писателю, но с «Союзмультфильмом» отношения так и не восстановились. До самой смерти Успенский пытался отбить свои права на всех своих героев — его перу принадлежат «Трое из Простоквашино», «Пластилиновая ворона», «Ивашка из дворца пионеров» и еще десятки сценариев к мультфильмам, за использование которых писателю не хотели платить.

Более того, «Союзмультфильм» подавал иски к производителям игрушек, мороженого, детским издательствам и многим другим, даже судился с торговой сетью «Перекресток». Но если до этого компании удавалось отстоять свои права, то сейчас со стороны Японии никаких нарушений нет. Есть только недовольство «Союзмультфильма», которое не имеет никакой юридической силы.