На благо граждан и без ущерба для отрасли. Власть изучает сценарии заморозки тарифов ЖКХ

Вопрос о заморозке тарифов ЖКХ снова появился в повестке дня. О нем вспомнил глава Минстроя Владимир Якушев. Он заявил, что доходы многих граждан упали, и запрет на рост тарифов предлагали включить в национальный план по восстановлению экономики. Но от этого решения пострадают ресурсоснабжающие организации. Сокращение доходов скажется на подготовке труб к зиме и проведении ремонта инфраструктуры.

Новое решение

Сегодня заморозка тарифов ЖКХ кажется естественным выходом, чтобы поддержать граждан, которые оказались в непростой ситуации. Однако прежде чем переходить к таким шагам нужно задуматься над тем, как можно компенсировать выпадающие доходы организациям, которые обеспечивают дома теплом, водой, электричеством и газом. Придется поддерживать и их.

Таким мнением с «360» поделился первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

Он объяснил, что сейчас вместе с Минстроем они рассматривают выход из сложившейся ситуации.

Сейчас, если платеж семьи за услуги ЖКХ превышает 22% их дохода, то государство компенсирует эту разницу. Мы работаем над тем, чтобы понизить эту цифру до 15%. Это около 20−30 миллиардов рублей будет стоить для государства. Но это очень существенная адресная поддержка. То есть это поможет и тем, кому сейчас сложно, и поможет системе не рухнуть Сергей Пахомов Депутат Госдумы.

По словам Сергея Пахомова речь о заморозке тарифом может идти только при условии, если ресурсоснабжающие организации получат поддержку. Для этого есть два пути: субсидирование или через оплату части услуг ЖКХ за граждан, у которых сейчас финансовые трудности.

«Напрямую направить эти деньги в компании, минуя граждан. До 2000 года было именно так. То есть адресная помощь — человек не получал в руки, а она сразу шла в соответствующие компании», — уточнил он.

Повышать и поддерживать

Можно пойти и по другому пути: повысить тарифы на ЖКХ, как это делается каждый год 1 июля, и оказать финансовую поддержку гражданам, которым тяжело платить. Об этом в беседе с «360» заявила руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» в Фонде «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Заморозка тарифов на самом деле очень серьезно мешает выполнять инвестиционные программы, выполнять ремонты, готовиться к отопительному сезону, ресурсным организациям. Поэтому повышать тарифы надо, но одновременно нужно усилить меры адресной поддержки людей с низкими доходами Ирина Генцлер Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» в Фонде «Институт экономики города».

По ее словам, в случае заморозки тарифов сильнее всего пострадают водоканалы. Так как даже сейчас плата за водоснабжение и канализацию очень низкие и далеки до экономически обоснованных уровней.

Повышение тарифов Ирина Генцлер назвала экономической необходимостью. Без поступления денег предприятия не могут гарантировать, что коммунальное хозяйство продолжит работать. А адресная поддержка населения позволит позаботиться о тех, для кого повышение тарифов сильно ударит по кошельку.

Жалобы управляющих компаний

Заморозка или повышение тарифов не коснется управляющих компаний. При этом многие из них пожаловались на дополнительные расходы из-за новых правил дезинфекции подъездов. Ирина Генцлер отметила, что главные проблемы компаний по обслуживанию домов заключаются в отсутствии обратной связи с жильцами и неумении распределять ресурсы.

Во всех платежках за услуги ЖКХ есть пункт «содержание и текущий ремонт» — это ответственность управляющих компаний. Но многие жильцы не понимаю, куда именно уходят их деньги.

У нас проблема во взаимодействии. Если людям не объяснять, не показывать как эти деньги истрачены в пользу дома, то вот это вот недоверие, что их просто кто-то положил в карман, оно у нас культивируется всячески, и все только так и думают Ирина Генцлер Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» в Фонде «Институт экономики города».

По словам эксперта, этот пункт в платежках нужно разбить на несколько частей: сколько стоит мытье подъезда, покраска стен, сколько отложено на какие-то срочные нужды. При этом жильцам можно рассказать, что еще требуется дому, рассчитать смету и представить варианты. Тогда жильцы вполне могут согласиться увеличить плату. Также нужно обсуждать и новые правила санитарной обработки подъездов.

«Когда начинаешь этот вопрос изучать в деталях, то ты понимаешь, что одни управляющие организации действительно делали какие-то чрезвычайные работы по дезинфекции. Другие только кричали о том, что они их делают. То есть ситуации на самом деле очень разные», — пояснила Ирина Генцлер.

Каждый подъезд должен сам решать в какой степени выполнять эти работы. Если в подъезде нет ни одного зараженного, тогда вся эта обработка становится профилактической. Если живет зараженный, то объем работ увеличится. Если зараженного увезли в больницу, то дезинфекцию можно провести раз, а потом перейти на обычную уборку. Каждый случай предусматривает разные расходы управляющей компании. Их задача перераспределить уже имеющиеся средства и персонал.