На арену снова вышла послеродовая депрессия? Главное о громкой истории с утоплением младенца в Омске

Отец нашел своего восьмимесячного сына мертвым в ванне. По предварительным данным правоохранителей, к преступлению может быть причастна 27-летняя мать ребенка, которая скончалась в больнице на следующий день. После родов первенца женщина долгое время находилась в подавленном состоянии. «360» разбирался, какие эмоциональные ситуации доводят людей до непоправимых последствий, и что такое «послеродовая депрессия».

Младенец утонул в ванне. Мать умерла в больнице

Придя домой после работы, житель Омска обнаружил в своей квартире страшную картину: его восьмимесячный сын лежал мертвый в ванне, а молодая жена находилась в неадекватном состоянии.

Младенец был в одежде, то есть «его явно не купали», рассказали в СК «Интерфаксу». По данным сайта сайта kp.ru, дома была детская ванночка для купания, но ребенок оказался в обычной ванне. Допросить мать умершего ребенка не успели: на следующий день после происшествия женщина скончалась в больнице.

Также по предварительным данным, мать ребенка могла быть причастна к преступлению, сообщили СУ СК России по региону. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как пишет сайт kp.ru, семья была благополучной, отец погибшего мальчика работает на хорошей работе и имеет высокий доход. Однако, как указывается, его погибшая жена после родов первенца долгое время находилась в подавленном состоянии, при этом муж не замечал, чтобы она притрагивалась к наркотикам.

«Есть эмоциональные проблемы»

Психолог Павел Жавнеров в беседе с «360» отметил, что в первую очередь, как таковой послеродовой депрессии не существует. По его словам, к сожалению, на сегодняшний день наша медицина, психотерапия, психология плохо развита, чтобы понять, что происходит с человеком. Жавнеров объяснил, что любая депрессия относится к эмоциональным проблемам и в зависимости от того, какие у человека жалобы, ему ставят те или иные диагнозы.

Но на самом деле у человека зачастую есть просто эмоциональные проблемы, которые накапливаются годами. И вот если мы говорим о депрессии, когда человек ничего не хочет, апатично относится к жизни — это все зачастую связано с его большим количеством негативных эмоций в жизни, с тем, как он часто испытывает чувство вины, злости, раздражения и страха Павел Жавнеров Психолог

В большинстве случаев именно страхи приводят в такое депрессивное состояние. У обычного человека уровень тревожности накапливается в течении жизни и со стрессами переходит в обостренную стадию с паническими атаками, с тревожным расстройством, объяснил психолог.

И вот зачастую после того, как женщина прошла беременность саму по себе: там и изменение гормонального фона, и повышение эмоциональности, и повышение тревожности, потом сильный стресс в виде родов, бессонные ночи — все эти факторы приводят человека к высокому эмоциональному фону, к сильным эмоциональным реакциям.

Когда человек не чувствует себя счастливым, он не видит в своей жизни ничего хорошего, искажается его восприятие на фоне предыдущих стрессов и у него возникает «черно-белое мышление», возникают панические атаки, страхи, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью — это все можно назвать послеродовой депрессией, объяснил собеседник «360».

«Эмоциональные проблемы никогда не проходят»

Любые дискомфортные изменения, например, переезд в другую страну, беременность, потеря работы, физические, хронические заболевания, перенос того же ковида — все это повышает эмоциональность человека в принципе. И если у него есть склонность к повышению тревожности, то это происходит.

Любые эмоциональные проблемы с физическими или моральными стрессами усиливаются и зачастую переходят в обостренное состояние. Здесь бывает так, что человек попадает в замкнутый круг, он боится, например, что его состояние никогда не закончится, и при этом само состояние поддерживается его страхом, что оно никогда не пройдет.

Любые эмоциональные проблемы никогда не проходят, к сожалению. Потому что это не болезни и здесь нет регенерации, как при любых других расстройствах, болезнях, связанных с физическим здоровьем Павел Жавнеров Психолог

Это определенный эмоциональный тупик, в который человек заходит. И он из этого состояния никогда не сможет выйти просто так. Для выхода человеку придется работать над своим мировоззрением, над тем, как он воспринимает те ситуации, которые сегодня вызывают в нем негативные эмоции.

Если человек каждый день, просыпаясь, испытывает огромное количество различных проявлений злости, раздражения, обиды, стыда, вины, страхов — это все негативные эмоции, которые формируют его состояние Павел Жавнеров Психолог

Как уточнил Жавнеров, пока человек не поменяет свое отношение к тем ситуациям, которые эти эмоции вызывают, его проблема будет только усугубляться.

Два решения проблемы

Есть всего два решения проблемы: краткосрочное и долгосрочное.

Краткосрочное решение — это препараты, которые просто подавляют эмоциональные реакции у человека. По сути, они просто дают физически не чувствовать эти эмоции.

И второе решение — это психотерапия. Это работа с восприятием того, что изначально провоцирует эти негативные эмоции. Зачастую эта работа достаточно долгая и сейчас очень мало специалистов, которые специализируются непосредственно на эмоциональных расстройствах. А на сегодняшний день они не выделены в отдельную категорию и нет готового плана решения этих проблем.

Препараты сейчас являются более распространенным решением проблемы из-за низкой осведомленности людей о других способах лечения этих проблем.

Говоря о женщине, которая умерла в Омске на следующий день после гибели своего ребенка, психолог заметил, что возможно, дав ей препараты, ей могли не говорить, что нужно еще работать с психологом, заниматься психотерапией, своим мировосприятием, «не потому что плохие, а потому что сами об этом не знают».

Но поскольку препараты не лечат проблему, а только скрывают симптоматику, то бывает так, что организм просто адаптируется и препарат перестает действовать со временем, или когда человек пытается его отменить и возвращается с еще более серьезными проблемами.