На Apple Pay свет клином не сошелся. Владельцы карты «Мир» могут платить смартфоном иначе

Apple ограничила оплату картами «Мир» и начала постепенно убирать из Apple Pay добавленные карты. При этом ранее компания разрешала привязывать карты «Мир» к учетной записи. Найти полную альтернативу сервису почти невозможно, однако некоторые приложения позволяют частично заменить его функции.

Пользователи iPhone не смогли добавить свои карты «Мир» в сервис Apple Pay. Смартфон выводил им сообщение о том, что карта не соответствует требованиям системы. При этом можно было без проблем расплачиваться картами, которые добавили ранее, написал «Коммерсант».

Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила, что оплата с загруженных карт «Мир» проходит без каких-либо ограничений. При этом НСПК заметила снижение количества загрузок новых карт. Организация направила запрос в Apple, написала «Российская газета».

Позднее компания не только ограничила оплату картами «Мир», но и начала постепенно убирать из Apple Pay возможность оплаты картой российской платежной системы.

Ранее Apple разрешила привязывать карту «Мир» к учетной записи Apple ID. На сайте американской компании ее добавили в число способов оплаты в учетной записи с Apple Pay. Пользователи также связывались с техподдержкой Apple, и специалисты заявляли, что пытаются устранить проблемы в банковской и транзакционной системе.

В начале марта стало известно, что Apple Pay прекратит работать с российскими картами систем Visa и Mastercard.

Альтернативы Apple Pay

Многие пользователи «яблочной» продукции привыкли расплачиваться с помощью Аррlе Рау, и альтернатив сервису, которые не уступали бы ему по функционалу, пока что нет. Однако некоторые программы могут частично заменить бесконтактный способ оплаты от Аррlе. Пользователи iОS могут скачать приложение «Кошелек», где можно добавлять не только дисконтные, но и банковские карты.

Источник: App Store, приложение «Кошелек»

После подключения карты в приложении пользователи смогут расплачиваться ей в магазине как и раньше.

Владельцы «яблочных» смартфонов могут также скачать себе сервис «СБПэй». Приложение представляет собой разработку Центрального банка, которая дополняет Систему быстрых платежей. Ее можно использовать для оплаты на сайтах или по QR-коду.

Источники: App Store, приложение «СБПэй»

Сервис не требует данные банковских карт. Пользователю достаточно ввести свой номер телефона и номер счета, чтобы начать пользоваться приложением.

Пока что к приложению подключены далеко не все российские банки, но в дальнейшем их число может расшириться.

Владельцы карт Сбербанка с системой «Мир» также могут частично заменить Apple Pay с помощью системы Sber Pay. При оплате на сайтах партнеров банка пользователи могут нажать на кнопку с сервисом и подтвердить оплату в «Сбербанк Онлайн». Так же, как с Apple Pay, владельцу смартфона не нужно держать под рукой карту с номером.

В начале марта в социальных сетях пользователи делились способом привязки карт в обход ограничений от Apple. Россияне предлагали менять в настройках смартфона регион и таким образом обманывать систему. Однако теперь этот способ не работает и Apple Pay отказывается привязывать карты «Мир».