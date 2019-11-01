На 14 дней ближе к Марсу. Что космонавты будут делать на Луне целых две недели

Американское космическое агентство NАSА в ближайшие пять лет намерено высадить на Луне двух космонавтов, мужчину и женщину. Они останутся на спутнике Земли две недели, и проведут важнейшие исследования.

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Как сообщило издание Daily Star, скорее всего миссия состоится в 2024 году, через полвека после того, как Юджин Сернан стал последним человеком, высадившимся на Луне.

Астронавты проведут на спутнике вдвое больше времени, чем было возможно ранее. Ученые агентства Джон Конноли и Ники Веркхейзер рассказали на брифинге, что команда получит луноход, чья работа основана на новейших достижениях техники.

Участникам миссии понадобятся «колеса», чтобы изучить место посадки возле Южного лунного полюса, который интригует ученых темными кратерами. Возможно, астронавтам удастся найти замерзшую воду. Для них подготовлена «очень мощная научная программа».

Вторая и еще более амбициозная часть «Программы Артемида» запланирована на 2030 год. Уже четыре астронавта проведут на луне две недели. Их миссию усилят совершенно новым транспортным средством с герметичной кабиной, позволяющей совершать длительные поездки и более приспособленной к научным экспериментам.

Конноли добавил, что ряд технологий, используемых в «Программе Артемида», будут затем опробованы на Марсе. Но они также рассчитаны на долговременное присутствие на поверхности Луны.

Директор американского космического агентства Джим Бриденстайн напомнил, что правительство США просило ученых ускорить разработки, связанные с возвращением человека на поверхность Луны.

«Мы придем с новыми технологиями и инновационными системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности, чем когда-либо считалось возможным. На этот раз, мы на Луне останемся. А затем мы воспользуемся тем, что узнали, чтобы совершить следующий гигантский прыжок — отправку астронавтов на Марс», — заявил он.

Бриденстайн убежден, что американские компании, международные партнеры и NASA смогут существенно расширить границы исследований на Луне. С помощью «Проекта Артемида» человечество сумеет создать устойчивое присутствие на Луне к 2028 году. Это позволит сделать новые открытия, добиться технологических достижений и заложить фундамент для компаний, чтобы построить лунную экономику.

«Проект Артемида» может стать первым шагом к началу следующей эры исследований.