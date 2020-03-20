Мытье рук от коронавируса сбережет. Вы делаете это правльно?
Почему важно мыть руки?
Коронавирус попадает в организм через слизистую глаз, носа и рта. Поэтому крайне важно не касаться потенциально опасных предметов. Если избежать контактов не удается, после — обработайте руки. И ни в коем случае не трогайте руками лицо.
Что значит мыть руки правильно?
Рекомендуется мыть руки не менее 20 секунд и использовать при этом мыло или моющее средство. При этом нужно тщательно проработать участки между пальцами и под ногтями.
Например, ВОЗ рекомендует делать это так:
- Ополосните руки под водой и намыльте. Температура воды не имеет значения с точки зрения защиты, поэтому вода должна быть просто комфортной для вас. Кусковое мыло или жидкое тоже без разницы. Главное, чтобы оно было. Одной водой бактерии не смоешь
- Вспеньте средство, потерев ладони друг о друга. Затем приступите к тыльной стороне
- Далее нужно сложить руки в замок и подвигать вверх-вниз, чтобы хорошенько обработать участки между пальцами и сами пальцы
- Следом переходим к большим пальцам, захватываем их то одной, то другой рукой и прокручиваем
- При намыливании желательно прихватить область чуть выше кисти
- Теперь тщательно ополаскиваем руки и вытираем бумажными салфетками. Можно использовать и личное полотенце, которое вы должны менять раз в несколько дней
ВОЗ даже сделал видео-инструкцию.
Как определить достаточно ли времени я мою руки?
Чтобы не ходить в ванну с таймером, можно два раза пропеть песенку Happy Birthday to You. Это как раз занимает около 20 секунд. Или же можно использовать русский аналог — «В лесу родилось елочка».
Что будет с руками, если их мыть слишком часто?
К сожалению, может быть такое, что руки от частного мытья станут суше. Но можно снизить этот эффект, используя несколько лайфхаков:
- Подберите средство с более низким pH. В обычном мыле он — 9-11
- Не вытирайте руки очень усердно
- Сразу после мытья нанесите на руки крем, бальзам или масло
Мыть руки нужно, когда они визуально грязные. Помимо этого, в текущей обстановке, желательно это делать:
- До посещения туалетной комнаты
- Перед едой и ее приготовлением
- После того, как вы чихнули, кашлянули, высморкались
- После того, как потрогали животное, прикоснулись к мусору и к сырым продуктам (рыба, мясо, овощи)
- После посещения общественных мест и транспорта
Такая важная в наши дни процедура, как мытье рук, стало даже флешмобом. Российские звезды делятся со своими поклонниками видео, как они моют руки.
В своей передаче на Первом канале, Иван Урган с Александром Гудковым и Григорией Добрыгиным показали как правильно мыть руки, под ритмичную музыку.
Резидент Comedy Club Гарик Харламов, присоединился к челленджу в своей манере.
«Когда вы моете ноги, вы автоматически моете и руки», — пошутил он.
Звезда 1990-х, солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков тоже поддержал коллег по сцене.
«Обязательно хорошо мойте руки в местах скопления этих дурацких вирусов», — заявил певец.
Рок-музыкант Гарик Сукачев выложил в своем Instagram как он моет руки и перепел свою песню на новый мотив: «Моя бабушка моет руки, руки моет бабашку моя».