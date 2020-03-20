Мытье рук от коронавируса сбережет. Вы делаете это правльно?

Коронавирусная инфекция распространяется по миру. Вокруг все твердят о том, что нужно чаще мыть и обрабатывать руки, чтобы не заразиться самому и не передать другим. Казалось бы, что сложного в этой процедуре? Однако оказалось, что большинство людей делает это неправильно. Они не удаляют этому достаточно времени или не использую мыло. «360» подготовил инструкцию.

Почему важно мыть руки?

Коронавирус попадает в организм через слизистую глаз, носа и рта. Поэтому крайне важно не касаться потенциально опасных предметов. Если избежать контактов не удается, после — обработайте руки. И ни в коем случае не трогайте руками лицо.

Что значит мыть руки правильно?

Рекомендуется мыть руки не менее 20 секунд и использовать при этом мыло или моющее средство. При этом нужно тщательно проработать участки между пальцами и под ногтями.

Например, ВОЗ рекомендует делать это так:

Ополосните руки под водой и намыльте. Температура воды не имеет значения с точки зрения защиты, поэтому вода должна быть просто комфортной для вас. Кусковое мыло или жидкое тоже без разницы. Главное, чтобы оно было. Одной водой бактерии не смоешь

Вспеньте средство, потерев ладони друг о друга. Затем приступите к тыльной стороне

Далее нужно сложить руки в замок и подвигать вверх-вниз, чтобы хорошенько обработать участки между пальцами и сами пальцы

Следом переходим к большим пальцам, захватываем их то одной, то другой рукой и прокручиваем

При намыливании желательно прихватить область чуть выше кисти

Теперь тщательно ополаскиваем руки и вытираем бумажными салфетками. Можно использовать и личное полотенце, которое вы должны менять раз в несколько дней

ВОЗ даже сделал видео-инструкцию.

Как определить достаточно ли времени я мою руки?

Чтобы не ходить в ванну с таймером, можно два раза пропеть песенку Happy Birthday to You. Это как раз занимает около 20 секунд. Или же можно использовать русский аналог — «В лесу родилось елочка».

Что будет с руками, если их мыть слишком часто?

К сожалению, может быть такое, что руки от частного мытья станут суше. Но можно снизить этот эффект, используя несколько лайфхаков:

Подберите средство с более низким pH. В обычном мыле он — 9-11

Не вытирайте руки очень усердно

Сразу после мытья нанесите на руки крем, бальзам или масло

Мыть руки нужно, когда они визуально грязные. Помимо этого, в текущей обстановке, желательно это делать:

До посещения туалетной комнаты

Перед едой и ее приготовлением

После того, как вы чихнули, кашлянули, высморкались

После того, как потрогали животное, прикоснулись к мусору и к сырым продуктам (рыба, мясо, овощи)

После посещения общественных мест и транспорта

Такая важная в наши дни процедура, как мытье рук, стало даже флешмобом. Российские звезды делятся со своими поклонниками видео, как они моют руки.

В своей передаче на Первом канале, Иван Урган с Александром Гудковым и Григорией Добрыгиным показали как правильно мыть руки, под ритмичную музыку.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, присоединился к челленджу в своей манере.

«Когда вы моете ноги, вы автоматически моете и руки», — пошутил он.

Звезда 1990-х, солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков тоже поддержал коллег по сцене.

«Обязательно хорошо мойте руки в местах скопления этих дурацких вирусов», — заявил певец.

Рок-музыкант Гарик Сукачев выложил в своем Instagram как он моет руки и перепел свою песню на новый мотив: «Моя бабушка моет руки, руки моет бабашку моя».