Мычащий бунт. Сбежавшие коровы перекрыли трассы и разнесли город в США

Полицейские сразу трех штатов США на минувшей неделе подавляли восстание коров. Буренки блокировали движение междугородных трасс и железнодорожных путей, устроили забег по улицам города и оккупировали парк отдыха. Сдаваться без боя некоторые животные не захотели. К спасению рогатых бунтовщиц подключилась даже звезда Голливуда.

Остановка поездов

Власти штата Западная Вирджиния на несколько часов остановили движение поездов на участке железной дороги, проходящей через город Блуфилд. В это время сотрудники полиции ловили там трех коров, вышедших на пути.

По словам очевидцев, животные вышли из местного леса и направились на прогулку в центр города. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что полицейские подогнали на место трейлер для перевозки скота. Именно к нему и пытались подогнать гуляющих буренок. Но коровы постоянно меняли маршрут и не хотели уезжать. В полиции рассказали, что на железную дорогу животные прошли через сломанный забор.

Отогнать коров от железной дороги удалось только через два часа. Все это время на участке не ходили поезда. Загнать рогатых прогульщиц в трейлер полицейские смогли только с наступлением темноты. Откуда именно в городе появились животные — неизвестно.

Побег со скотобойни

Целое стадо коров сбежало с мясокомбината в калифорнийском городе Пико-Ривера. Рабочие забыли закрыть ворота — и 40 животных вырвалось на свободу.

Спасшиеся от смерти буренки несколько часов бегали по улицам города. Они сносили заборы и опрокидывали почтовые ящики. Для их поимки на место прибыли сотрудники полиции и владельцы местных ранчо.

Не обошлось без происшествий. Одна из коров напала на семью из четырех человек. Она повалила людей на землю. Ставший свидетелем происшествия заместитель шерифа застрелил животное. Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Когда стадо удалось собрать в одном месте и его начали загружать в трейлеры, три коровы вырвались и снова сбежали.

В погоню за ними отправились сотрудники полиции на машинах с включенными мигалками.

Один из местных жителей в беседе с журналистами заявил сказал, что машины шерифа следовали за коровами по окрестностям, «как будто они стадо президентов или типа того».

Судя по опубликованным кадрам, погоня продолжалась до глубокой ночи. Но, как выяснилось позже, не закончилась она и утром.

На следующий день считавшуюся пропавшей корову обнаружили в местном парке, который находится в восьми километрах от мясокомбината. Для ее поимки использовали лассо, но животное оказывало сопротивление.

Владельцам ранчо удалось скрутить строптивое животное и увезти обратно на бойню. К тому времени за поимкой сбежавших коров уже следила масса журналистов, а их преследование показывали в прямом эфире.

В защиту последней коровы выступила неоднократная номинантка на премию «Оскар» и обладательница премии «Золотой глобус» певица и музыкант Дайан Уоррен.

«Это разбивает мне сердце. Эти бедные младенцы спасаются бегством. Они знают свою судьбу. Как жестоки люди. Я хочу, чтобы каждая скотобойня сгорела дотла», — написала она на своей странице в Twitter.



Артистка потребовала защитить жизнь последней пойманной коровы. Она пообещала, что заплатит за перевоз животного в специальный приют.

«Я должна была что-то сделать», — написала певица.

Инициативу артистки поддержали зоозащитники. Они вышли с пикетом с требованием отпустить на волю остальных животных, которые сбежали с бойни.

Мэр пострадавшего от набега коров города Стивен Кармона заявил, что сейчас идет оценка ущерба, который нанесли животные. Власти планируют передать этот список в компанию Manning Beef, которой принадлежит скотобойня.

Перекрытые дороги

Движение транспорта на автомагистрали I-64 в Западной Вирджинии остановилось на несколько часов. Перевозящий коров грузовик попал в аварию и перевернулся. Освободившиеся из клеток животные вышли на свободу.

Пострадавшего водителя увезли в больницу. А коров отгоняли на обочину сотрудники дорожных служб, чтобы после передать их приехавшим владельцам.

Движение возобновилось только спустя шесть часов. Диспетчеры предупредили водителей, чтобы они сохраняли осторожность, так как часть коров могла остаться на свободе.