«Мы в ловушке, нам страшно, но миру все равно». Афганистан последних дней глазами его жителей

В Афганистане к власти пришел «Талибан»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Некоторые жители предприняли попытки покинуть государство, другие — остались в стране. Афганские женщины опасаются мрачного будущего. Генсек ООН Антониу Гуттериш уже заявил о своей обеспокоенности по поводу «растущего числа нарушений прав человека» против них. Как сами жители описывают происходящее в Афганистане — в материале «360».

«Страх просто сидит в твоей груди»

«Я начинаю свой день, глядя на пустые улицы Кабула, в ужасе за его жителей», — привело Daily Mail слова правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи.

«Страх просто сидит в твоей груди, как черная птица», — добавила преподаватель Американского университета Афганистана Маска Дастагер.

За два дня до прихода к власти «Талибана»* агентство ООН по делам беженцев предупреждало, что женщины и дети составляют 80% из почти 250 тысяч афганцев, вынужденных бежать с конца мая. В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что права афганских девочек и женщин «ущемляются» в районах, уже захваченных боевиками.

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Активистка и самый молодой лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай призвала страны действовать, чтобы защитить народ Афганистана.

«Мы в полном шоке наблюдаем, как „Талибан“* берет под свой контроль Афганистан. Меня глубоко беспокоит безопасность женщин, меньшинств и защитников прав человека», — отметила она.

Многие женщины также опасаются возвращения к практике принудительных браков молодых девушек и вдов.

В Сети также появилась видеозапись, на которой афганская девушка выражает свое сожаление по поводу того, как мир обращается с ее страной. Ролик быстро стал вирусным, всего за несколько дней он набрал 1,6 миллиона просмотров.

Личность плачущей девушки на видео остается неизвестной. Сам ролик разместила на своей странице в Twitter правозащитница Масих Алинежад.

«Мы не в счет, потому что родились в Афганистане», — говорит молодая девушка в 45-секундном ролике.

«Кабул становится смертельно опасным»

При такой ситуации не только женщины опасаются за свою жизнь, но и мужчины. Работавший на британское правительство житель страны, сказал, что он скрывается в Кабуле со своей женой и пятью маленькими детьми, опасаясь за свою жизнь после того, как группа боевиков взяла под свой контроль столицу Афганистана, сообщило Daily Mail.

Местный житель рассказал, что боевики выходят на улицы, грабят дома и угоняют автомобили, слышны выстрелы и крики.

«„Талибан“* начал поиск по домам в поисках правительственных чиновников, бывших сотрудников полиции и сил безопасности, а также тех, кто работал в зарубежных НПО или в инфраструктуре Афганистана. За последний час были произведены обыски по меньшей мере в трех домах журналистов. Кабул становится смертельно опасным», — отметил мужчина.

Житель афганской столицы Абдалла (имя изменено) рассказал Lenta.ru о том, что сейчас в Кабуле нельзя купить даже сим-карту для телефона, поскольку все магазины закрыты — продавцы боятся, что их товары отберут силой.

Мужчина отметил, что сам видел и слышал от других, что представители «Талибана»* убивают людей без всякой причины. Кроме того, по словам мужчины, они врываются в дома командиров, известных и богатых людей, и выносят оттуда все ценное. Сам он скрывает свои профили в социальных сетях, поскольку боится, что боевики убьют его.

В целом, по словам Абдаллы, обстановка в городе напряженная, хотя встретить вооруженных террористов можно не везде. Он отметил, что на блокпостах боевики «вооружены до зубов», на одном мотоцикле зачастую сидят по четыре-пять человек.

«Я в ловушке здесь, моя жена и мой друг в Белоруссии. Нам всем нужна помощь, это настоящая трагедия мирового масштаба. Всем все равно. Это факт, который мы не можем оставить позади», — подчеркнул в беседе с Life мужчина по имени Халил.

Другой собеседник издания — Вахит — рассказал, что паника в Кабуле началась на фоне слухов о том, что страну покинул бывший президент Ашраф Гани. Узнав об этом, многие политики успели бежать из Афганистана. Дальше, как отметил Вахит, сработало «сарафанное радио», в воздушную гавань прорвались все, кто хотел улететь из страны.

Сейчас, по словам мужчины, паника сошла к минимуму, и некоторые люди вышли на работу. Он отметил, что боевики заверяют местных жителей в обеспечении ими полной безопасности и обещают соблюдать права граждан.

В эти выходные радикальное движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане. 15 августа боевики взяли под контроль столицу страны Кабул. Аэропорт города за минувшие два дня пережил настоящий хаос. Попытки бежать из страны предприняли несколько тысяч человек. Аэропорт контролировали военные США. Они объявили об отмене коммерческих пассажирских рейсов. Жертвами давки и открытой перестрелки стали семь человек.

Из Афганистана бежали не только простые граждане, но и чиновники и военные правительственных войск. Они опасаются мести членов «Талибана»* против которых вели борьбу много лет. При этом официально организация пообещала амнистию своим противникам.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.