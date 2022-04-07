Мы не видим фейков, потому что у нас к ним иммунитет

Ограничение работы соцсетей и иностранных сервисов в России не приведет к катастрофе. Бизнес сумеет перестроиться и найти новые каналы коммуникации. Свои мысли по этому поводу «360» высказал маркетолог и блогер Роман Носик.

Я думаю, что все-таки россияне опытные и яйца в одну корзину не кладут уже давно. Это заложено в нас с начала 1990-х. Больше всего страдает поколение зумеров, которое ничего подобного, такого экономического и политического шторма, не видели.

Практически у каждого был и «Яндекс.Диск», и Google Drive, и Sроtifу, и «Яндекс.Музыка» или VК Мusiс. Так же, как и почта и на «Яндексе», и на GMail. Фирмы, которые работали и на внутренний рынок, и на импорт, пользовались тоже разными соцсетями. Хуже всех, наверное, тем, кто пользовался сетями, которые сейчас запретили. Им тяжело, и адаптация займет, наверное, полгода, но у своих друзей я не вижу проблем. Даже у тех, у кого отменили монетизацию на YouTubе, она была не такой значимой и не составляла и десятой части основного дохода. Это люди, которые выкладывали видео на YouTubе узкой специфики, например бизнес-тематика. Какие-то космические деньги мои знакомые блогеры не получали. Поэтому я думаю, что они перераспределятся по сетям, найдут себя в них и продолжат работу.

Мы не так долго, не десятилетиями, платили телефонами и часами, чтобы совсем разучиться платить картами и наличными деньгами. В последний раз я оплачивал облачное хранилище iСlоud со счета телефона.

Гораздо важнее консолидация людей. Бывали случаи, когда что-то произошло в аэропорту — и таксисты задирали суммы за услугу. Сейчас не вижу вопиющие манипуляции с ценами. Общество достаточно консолидировано, и в общем все стараются друг другу если не помочь, то не усложнять жизнь.

Людей, которые могли сказать, что живут только за счет блогерства, я не встречал. Даже блогеры, которых по ТВ показывают, чем-то занимаются. Например, передачи ведут на ТВ, тоже там зарплату получают. Аудитории ТВ и соцсетей в какой-то момент пересекаются. Владельцев телеканалов не устроил проигрыш по рекламе, и они начали подбирать блогеров. Но объявлений, что блогер продаст видеокамеру и купит лопату, я не встречал. И думаю, что все потихоньку выруливают.

У создателей поменялась целевая аудитория. Сейчас эти фейки нацелены на руководство и граждан зарубежных стран, которые должны кивнуть или молчаливо согласовать способы и методы, которые их власти хотят применить. Полной гигиены в отечественных соцсетях нет. Постоянно встречаются попытки разжечь дискуссию или попытки вброса. Это все есть и сразу никуда не денется, но именно вектор фейков поменялся. Мы не видим их, потому что все поняли, что у нас к ним выработался иммунитет, в том числе благодаря действиям телеканала «360».