«Нарушая закон, спасают детей». МВД хочет получить право изымать ребенка из семьи в случае опасности

В МВД предложили наделить полицию правом изымать ребенка из семьи. Сейчас этим занимаются только органы опеки, но они, как показала практика, не могут действовать достаточно быстро. «360» разбирается, в каких случаях правоохранители хотят забирать детей из семьи и что об этом думают ответственные за защиту прав ребенка.

МВД хочет получить дополнительные полномочия для особых случаев. Представитель ведомства заявил на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере о том, что органы опеки осуществляют свои обязанности только с 09:00 до 18:00 — в свое рабочее время, но помощь может понадобиться ребенку в любой момент. Сейчас, если обращение поступает в нерабочее время, делом должны заниматься сотрудники полиции, но если они оценивают ситуацию в семье как критическую, у них все равно нет права на изъятие несовершеннолетнего.

Изменения предлагают внести в 77-ю статью Семейного кодекса РФ, «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью», которая допускает изъятие только органами опеки. МВД просит права на принятие соответствующих мер в том случае, если, по оценке сотрудника органов, существует прямая угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего. При этом в министерстве не настаивают на том, чтобы после изъятия сразу же подавался иск о лишении родительских прав.

По словам представителя ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Станислава Колесника, сейчас в подобных ситуациях полиция действует «на грани превышения должностных полномочий», а бездействие может грозить им обвинениями в халатности.

«Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие для того, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем», — подчеркнул Колесник.

Защитить детей без вреда для семьи

Депутат Государственной думы и член Комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина также считает, что расширение полномочий сотрудников правоохранительных органов может улучшить ситуацию.

«На сегодняшний день полицейские юридически ограниченны в своих возможностях. По факту они, нарушая закон, спасают детей, подвергающихся семейно-бытовому насилию. Таким же образом, кстати, преступая черту закона, действуют и сотрудники Федеральной службы судебных приставов, забирая ребенка у недобросовестного родителя, который выкрал несовершеннолетнего у другого родителя», — подтверждает Пушкина в разговоре с «360».

Сейчас, по словам депутата, активно обсуждают изменение законодательства, в том числе и вопросы защиты прав детей — в первом чтении Госдума уже приняла закон «о детях раздора», продолжается работа над законом «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской федерации». Предложения МВД, по мнению Пушкиной, продолжают этот ряд.

Когда речь идет о спасении жизни и здоровья несовершеннолетнего, малейшее промедление в действиях сотрудников соответствующих ведомств может быть фатальным для малыша. Хочется верить, что благодаря [изменениям законодательства] станет возможным сохранить жизнь и здоровье всех жертв домашнего насилия, а в новостях мы больше никогда не прочитаем, что в нашей великой стране появился где-то «ребенок-маугли», мама с отрубленными кистями рук или старушка, убитая своим же сыном Оксана Пушкина.

Нужно менять систему

По мнению президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, существующая система изъятия детей не работает должным образом.

«Опеке в силу того, как устроено законодательство, нужно в семидневный срок подать в суд на лишение или ограничение [родительских прав], то есть вообще нет обратного пути. Она не может потом ребенка вернуть обратно родителям», — сказала Альшанская «360».

Из-за таких сложностей в органах опеки, бумажной волокиты и буквальной фатальности принимаемого таким образом решения опека редко пользуется своим правом изымать детей из семьи — этим занимается полиция. Но правоохранительные органы часто переоценивают опасность, в которой находится ребенок, считает Альшанская.

«Нужны какие-то механизмы, которые будут защищать и детей от лишних передвижений, если для этого нет оснований, и семью от внутрисемейного насилия», — добавила она.

Альшанская также подчеркнула, что в России необходимо создавать лучшие условия для профилактики социального сиротства — специально обучать сотрудников полиции, если им дадут полномочия изымать детей из семьи, чтобы решение принималось после тщательного изучения ситуации.