Любимых музыкантов обделили «Грэмми». Премию снова заподозрили в коррупции

Певец The Weeknd раскритиковал «Грэмми» после того, как не был представлен ни в одной номинации в 2020 году. А ведь его альбом After Hours побил рекорды потокового вещания. Музыкальные критики также были удивлены тем, что премия проигнорировала артиста, и поговорили о коррупции на «Грэмми».

Сегодня «Грэмми» опубликовали списки номинантов премии, и, к всеобщему удивлению, там не обнаружили The Weeknd. Его последний альбом After Hours побил рекорды потокового вещания, а сингл Blinding Lights провел больше недель в первой пятерке Billboard Hot 100, чем любая другая песня.

«Грэмми по-прежнему коррумпированы. Вы должны мне, моим поклонникам и индустрии прозрачность», — написал The Weeknd в Twitter.

Некоторые полагают, что артиста проигнорировали из-за его недавних споров с «Грэмми». The Weeknd предложили выступить и на «Грэмми», и на Super Bowl. Это два крупных мероприятия, от которых певец не хотел отказываться. Организаторы премии настаивали, чтобы The Weeknd выбрал что-то одно, так как хотели получить эксклюзив. В итоге артист остался на своей позиции и получил возможность выступить на двух мероприятиях. Вот его якобы и наказали за это, лишив номинаций.

Однако председатель Академии звукозаписи и главный исполнительный директор Харви Мейсон — младший в разговоре с Entertainment Tonight отмел эту теорию. По его словам, голосование по номинантам во всех категориях закончилось до того, как было объявлено выступление The Weeknd на Super Bowl, так что оно никак не могло на это повлиять.

«Мы понимаем, что The Weeknd разочарован тем, что не был номинирован. Я был удивлен и могу посочувствовать тому, что он чувствует. Его музыка в этом году была превосходной, а его вклад в музыкальное сообщество и мир в целом достоин всеобщего восхищения», — сказал Мейсон.

Он подчеркнул, что с каждым годом талантливых артистов становится все больше, поэтому номинаций просто не хватает на всех.

Музыкальный критик Евгений Бабичев был уверен, что The Weeknd станет одним из фаворитов премии. Его альбом стал хитом и попал во все тренды, поэтому не увидеть его в номинациях было странно. Бабичев отметил в разговоре с «360», что альбом артиста был концептуальным и продуманным. У каждой песни была своя история и идея.

«Если подтвердится, что все было именно так (обделили из-за выступления на Super Bowl — прим. ред.), то это очень грустно. Мне его очень жаль, потому что вершина для любого артиста — это, конечно, какое-то признание и награды», — сказал Бабичев.

Где рэп и R&B?

«Грэмми» также обделили и других любимых людьми артистов: Кэти Перри, Селену Гомес и Люка Комбса. Хуже всего обошлись с R&B-музыкантами: Алиша Кис, Саммер Уокер и Келани остались без номинаций.

Эта проблема длится уже не первый год. Ни один рэп-сборник не получил «Альбом года» с 2004-го. И это при том, что хип-хоп стал преобладающим жанром в современной музыке. Многие считают, что премия ведет себя по-расистски. И об этом уже высказывались артисты.

В январе, выступая на гала-вечере перед «Грэмми», Пи Дидди заявил, что премия «никогда не уважала черную музыку». А певец Tyler, The Creator, получивший награду за лучший урбанистический альбом, прилюдно заявил о своем недовольстве. По его словам, неправильно относить всех темнокожих парней к категориям рэп и урбан.

«Мне не нравится это слово — „урбанистический“. Это просто политически корректный способ сказать мне слово на букву н», — заявил он тогда со сцены.

В ответ на это «Грэмми» изменили название премии на «Лучший прогрессивный R&B-альбом».

Критик Бабичев отметил, что тоже ожидал больше рэп-исполнителей в номинации и вообще новых имен. «Сейчас в тренде рэп-индустрия. Мы видим прямое противоборство между поп-музыкой и рэпом с R&B», — сказал он.

Джастин Бибер тоже остался в недоумении от «Грэмми». Его альбом Changes получил три номинации в поп-музыке, чему артист сильно удивился. По мнению певца, альбом неправильно классифицировали.

«Changes был и остается альбомом R&B. Его не посчитали альбомом R&B, что для меня очень странно», — написал он в Instagram. По крайней мере его номинировали.

Коррупция есть?

Но The Weeknd обвинил премию именно в коррупции, а не дискриминации и расизме. Интересно то, что в начале года бывший руководитель академии Дебора Дуган тоже обвинила организацию в коррупции. Она сделала это спустя несколько дней после отстранения от должности.

Как пишет Би-би-си, Дуган говорила, что ее убрали с должности в качестве возмездия за то, что она раскрыла неправомерное поведение в академии. Она сказала, что внутри корпорации происходят и сексуальные домогательства, и конфликт интересов, и нарушения при голосовании.

Процедура голосования «Грэмми» проходит в закрытом режиме. Дуган говорила, что «секретные комитеты» рассматривают длинный список из 15-20 номинантов в большинстве категорий, прежде чем сократить его до пяти или восьми артистов. И вот этот процесс проходит с рядом нарушений.

Некоторые члены комитета либо представляют номинированных артистов, либо связаны с ними, поэтому выдвигают их в избирательный бюллетень из личных интересов. Верхушка может произвольно предложить людей, которые даже не попали в список из 15-20 номинантов.

По словам Дуган, правление «манипулирует процессом, чтобы гарантировать, что определенные песни или альбомы были номинированы, когда продюсер „Грэмми“ хочет, чтобы конкретная песня исполнялась во время шоу».

Бабичев считает, что если смотреть на результаты прошлого года, то говорить о коррупции сложно. В том году Билли Айлиш разрывала все хит-парады, гремела отовсюду и заслуженно забрала награды. С другой стороны, в этом году совершенно не ясно, почему ни Кэти Перри, ни The Weeknd не получили номинации.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов такому исходу событий не удивился. По его словам, любая премия — это деньги. В них вкладываются компании и лейблы, которые хотят отдавать победу своим людям. Коррупция была всегда и везде.

«Для меня факт наличия какой-то награды у артиста — это даже отрицательный факт, потому что это значит, что он как-то близок к этой кормушке учредительской. Независимых премий не бывает», — подчеркнул Соседов.

Для артистов получать признание все равно важно. Бабичев подчеркнул, что «Грэмми» — это премия с историей и уже своеобразный бренд в мире музыки. Вряд ли найдется артист, который не хотел бы ее получить. И как бы ни было грустно, что доверие к ней пропадает, важно помнить, что есть одна вещь важнее наград для артиста: это любовь поклонников.