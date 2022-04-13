Музыка под обстрелами. Как британский пианист влюбился в Донбасс

Государственный переворот на Украине в 2014 году и последовавшее за ним образование ДНР и ЛНР разделили мир современного искусства на два лагеря. Несмотря на то, что значительное количество музыкантов, писателей, актеров и танцоров поддержали националистически настроенный Киев, нашлись и те, кто не побоялся встать на защиту правды.

Одним из таких деятелей культуры стал британский пианист Питер Сейврайт. За последние восемь лет он несколько раз приезжал в столицу ДНР, где выступал на сцене Донецкой государственной академической филармонии им. С. С. Прокофьева, принимал участие в различных фестивалях. Сегодня Сейврайт — почетный гость филармонии.

Источник фото: пресс-служба филармонии/ «ВКонтакте»

В конце прошлого года он вернулся из Донецка, где исполнил фортепианный концерт Мориса Мошковского. «360» удалось связаться с музыкантом и узнать его отношение к ДНР и ЛНР. Далее — рассказ Питера Сейврайта.

Идея личной свободы

Мои представления о жизни и мире в целом сложились в результате творческой деятельности. Безусловно, я не политик и не могу назвать себя большим знатоком в этой сфере. Единственной политической организацией, в которой я состоял, была Консервативная и юнионистская партии, где в свое время разделяли мою приверженность идее личной свободы.

Источник фото: пресс-служба филармонии/ «ВКонтакте»

Творческие люди должны быть страстно преданы этой идее. Ведь только благодаря ей может родиться великое искусство. Я не принадлежу ни к одной религии и вообще не интересуюсь ей. Философия — моя великая страсть. Во многом я рассматриваю музыку как некую ее часть. Мне очень близки великие ценности России, которые выражены, например, в романах Федора Достоевского, картинах Ильи Репина, музыке Сергея Рахманинова. Это те ценности, которые должны главенствовать в постпандемическом мире.

Жить ради музыки

​​В разгар народного восстания в Донецке в 2014 году я прочитал статью в Daily Telegraph, написанную корреспондентом издания, который находился на месте событий. Тот журналист интересовался западной классической музыкой. Он с восхищением сообщил, что дончане восторгались западной классикой. А самоотверженность Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева и Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко в исполнении музыки была столь безусловной, что каждый вечер на протяжении самого напряженного периода там проходили выступления либо оркестра, либо оперы.

Корреспондент опросил некоторых исполнителей. Они говорили так: «Жизнь без музыки — ничто. Мы музыканты. Мы живем, чтобы исполнять ее. Ничто не остановит нас». Им просто не приходила в голову мысль, что они перестанут выступать из-за того, что на Донецк посыпались бомбы и начали приземляться прямо во двор филармонии. Я был настолько впечатлен этим, что написал генеральному директору и художественному руководителю Донецкой государственной академической филармонии и спросил, могу ли я исполнить фортепианный концерт с этим замечательным оркестром.

Источник фото: пресс-служба Донецкой государственной академической филармонии/ «ВКонтакте»

Кто из настоящих музыкантов не захотел бы сотрудничать с такими превосходными исполнителями? Мое предложение приняли незамедлительно, и через несколько месяцев я исполнил четвертый фортепианный концерт Рахманинова вместе с симфоническим оркестром в зале филармонии, в Донецке. С тех пор вместе с ним я исполнил еще три концерта.

Ошеломительная доброта

В октябре 2022 года я вернулся в Донецк ради исполнения фортепианного концерта Мориса Мошковского. Я подчеркнул, что мероприятие состоится — независимо от ситуации.

Если симфонический оркестр может выступать, когда рядом падают бомбы, то и я могу это делать

Во время визитов в Донецк я также был рад дать несколько сольных концертов. Могу сказать без преувеличения, что в этом городе прошли одни из лучших дней моей жизни. Работать с российскими музыкантами всегда замечательно, а доброта и щедрость, которую ко мне проявили дончане, меня ошеломила. Приведу один пример.

Я должен был играть фортепианный концерт Хачатуряна вместе с оркестром 1 сентября 2018 года. Однако вскоре после моего приезда появилась новость, что умер известный донбасский певец Иосиф Кобзон.

Тогда по всей ДНР объявили национальный траур. Нужно было переносить все культурные мероприятия. Я приехал из Шотландии специально ради выступления. Тогда гендиректор филармонии Александр Парецкий назначил встречу с главой ДНР Александром Захарченко, чтобы попросить разрешения выступить с оркестром в период траура. Он сразу согласился на это предложение. К сожалению, этот великодушный поступок был одним из последних, которые смог совершить Захарченко. Менее чем через 24 часа украинские террористы убили его прямо в центре города.

Александр Захарченко и Иосиф Кобзон. Источник фото: DNR Online

На следующий день я посетил место, где на него совершили покушение и возложил цветы. Я также оставил собственноручно написанную записку, выразив благодарность за великодушие и весь ужас по поводу этого убийства.

Я часто чувствую, что это удивительное проявление щедрости в Донецке, сопровождаемое такой трагедией, дало мне некую связь с непоколебимыми жителями Донецка. Их страдания — мои страдания. Их радости — мои радости.