С 1 по 10 июля в Клину пройдет VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского. Это одно из главных событий для академического музыкального сообщества в России. На мероприятие ежегодно приезжают лучшие дирижеры и исполнители со всего мира.

Фестиваль Чайковского в Клину ежегодно проходит вот уже восемь лет. По словам российского театрального режиссера, основателя и художественного руководителя московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрия Бертмана, он давно перестал быть локальным событием, а приобрел значение одного из самых главных музыкальных фестивалей страны.

«Это знаковый фестиваль для страны, а Клин — это главный музыкальный город. Здесь находится дом-музей самого исполняемого композитора в мире — Петра Ильича Чайковского, с которым ассоциируется вся наша страна», — сказал он в беседе с «360».

Официальное открытие IV Международного фестиваля искусств имени Чайковского, 2018

Источник фото: РИАМО / Николай Корешков

Впервые фестиваль Чайковского в 2014 году открывал великий дирижер Риккардо Мути с итальянским оркестром. Каждый год в программе фестиваля появляются уникальные концерты и спектакли, а на выступления приезжают лучшие исполнители и дирижеры.

Сейчас фестивалем руководит наш великий музыкант Юрий Башмет, он делает интереснейшие программы, и каждый год на фестивале выступает и пианист Денис Мацуев, и дирижер Владимир Федосеев, и большое созвездие как российских артистов, так и зарубежных. На этот фестиваль всегда приезжала великая сопрано Крассимира Стоянова, на прошлом фестивале пел замечательный тенор, звезда Венской оперы Рамон Варгас Дмитрий Бертман.

В 2022 году в программе фестиваля Чайковского концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» с участием Юрия Башмета и Дениса Мацуева, опера «Евгений Онегин» с Константином Хабенским и Ольгой Литвиновой в главных ролях, концерт «золотого сопрано России» Хиблы Герзмавы «Хибла Jazz» и многое другое.

Клин — второй Зальцбург

Петр Ильич Чайковский — знаковая фигура для мировой классической музыки, а фестиваль в Клину объединяет вокруг себя не только российскую, но и мировую музыкальную общественность, уверен журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.

Чайковский имеет такое же значение, как и Моцарт. Есть три композитора, которые соревнуются по исполняемости в мире — это Моцарт, Чайковский и Бетховен. Это соревнование богов Сергей Соседов.

Фестиваль Чайковского — это событие, сравнимое по масштабу и значимости с одним из самых престижных мероприятий в мире академической музыки — Зальцбургским фестивалем.

«Это фестиваль объединяет музыкальную общественность страны и всего мира, как Зальцбургский фестиваль. Зальцбург — это такой же маленький город, как Клин, даже еще меньше, это фактически деревня. Но благодаря тому, что там много лет проходит фестиваль Моцарта, город стал центром туризма. Если вы не были в Зальцбурге, значит, вы не были в Австрии», — объяснил Соседов.

Выступление артистов музыкального театра «Геликон-опера» на Ленинградском вокзале в Москве в честь VII Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину, 2021.

Источник фото: РИАМО / Пелагия Тихонова

Фестиваль Чайковского в Клину ежегодно проходит под открытым небом в Зеленом партере рядом с домом-музеем композитора. Правительство Московской области устанавливает специальную сцену, которая позволяет проводить концерты в любую погоду. По словам Дмитрия Бертмана, фестиваль дает Клину возможность стать главным музыкальным городом России не только летом, но в любое время года.

«Этот фестиваль является той возможностью, о которой мы все мечтаем: чтобы в Клину был построен фестивальный зал. Чтобы Клин был местом фестивального движения русской музыки, чтобы там был круглогодичный зал, чтобы один фестиваль сменялся другим», — подчеркнул он.

Возможность показать свое мастерство на фестивале Чайковского есть не только у мастодонтов, признанных мэтров академической музыки: ежегодно в рамках фестиваля проходят мастер-классы для молодых артистов и музыкантов, камерные концерты и многочисленные конкурсы.

«То есть там и молодежь заявляет о себе. Сегодня Россия может гордиться тем, что в нашей стране огромное количество молодых дарований», — уверен Бертман.

Музыка, которая говорит с душой

По мнению Дмитрия Бертмана, фестиваль Чайковского — знаковое событие не только для музыкантов, но и для публики.

«Чайковский очень любим нашей публикой — люди уже знают, что нужно ехать в Клин в эти дни — Зеленый партер всегда полон. На фестиваль всегда приезжает огромное количество людей из Москвы, из Петербурга, и, конечно, сами клинчане. И всегда было огромное количество иностранцев», — подчеркнул он.

Мне кажется, что сейчас Чайковский может во многом помочь людям, потому что Чайковский — это композитор, который разговаривает напрямую с душой человека Дмитрий Бертман.

Более того, Петр Ильич Чайковский — один из самых исполняемых классических композиторов в мире.

«Каждую минуту кто-то на планете играет музыку Чайковского, Первый концерт для фортепиано Чайковского обязателен для всех академических конкурсов, потому что это самое сложное произведение для пианистов. И балет „Щелкунчик“, который всегда ставится на Рождество во всех театрах мира — самый постановочный рождественский балет», — заключил Соседов.