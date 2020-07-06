Музыка Дикого Запада и гангстерского Нью-Йорка. 10 произведений Эннио Морриконе, которые знают все

В одной из римских больниц на 92-м году жизни скончался композитор Эннио Морриконе. Именно под его музыку советский зритель познакомился с итальянскими вестернами, разборками гангстерского Нью-Йорка и обаянием Бельмондо. «360» собрал главные композиции Морриконе, которые принесли ему всемирную известность и любовь.

Эннио Морриконе умер от осложнений после недавнего перелома бедра, композитору был 91 год. До последнего Морриконе оставался в сознании и сохранял здравый рассудок, свои последние дни он провел, как пишет итальянское издание La Republica, со своей женой Марией.

Морриконе был легендарным композитором, на протяжении полувека он писал музыку к фильмам культовых режиссеров, таких как Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Паоло Пазолини, Роман Полански, Оливер Стоун, Квентин Таррантино и многих других.

За всю жизнь Морриконе написал более 400 композиций к полнометражным лентам и сериалам, «360» собрал самые известные из них для российского слушателя.

«За пригоршню долларов», 1964

В начале карьеры Эннио Морриконе писал музыку к так называемым спагетти-вестернам (итальянским фильмам о Диком Западе). Именно они принесли композитору известность, создав неразрывную связь классического фильма о Диком Западе с Клинтом Иствудом в главной роли. Первым из таких фильмов стал «За пригоршню долларов» Серджо Леоне.

«Хороший, плохой, злой», 1966

Одна из самых известных композиций Морриконе появилась в культовом вестерне «Хороший, плохой, злой» все того же Серджо Леоне. Режиссер не мог позволить себе симфонический оркестр и пригласил своего старого знакомого Морриконе за небольшое вознаграждение написать музыку к его картине.

Морриконе одним из первых — из-за крайне скудных возможностей бюджета — стал использовать в своих композициях звуки выстрелов, щелчки хлыста и многие другие приемы, ставшие впоследствии культовыми для вестернов.

После выхода картины «Хороший, плохой, злой» Морриконе стали приглашать в качестве композитора режиссеры со всего мира.

Профессионал, 1981

Советский человек познакомился с шедеврами Эннио Морриконе благодаря итальянскому фильму «Профессионал» режиссера Жоржа Лотнера. Харизма и обаяние Жан-Поля Бельмондо вкупе с музыкой Морриконе завоевали сердца миллионов зрителей.

В 1982 году за саундтрек к «Профессионалу» Морриконе получил национальную кинопремию Сезар (César).

Однажды в Америке, 1984

За музыку к последней картине Серждо Леоне «Однажды в Америке» Морриконе получил номинацию на «Золотой глобус». Картину об итальянской мафии в гангстерском Нью-Йорке 1920-х с Робертом Де Ниро в главной роли часто сравнивают с культовым «Крестным отцом».

Неприкасаемые, 1987

Другая лента о гангстерах в Америке, «Неприкасаемые», где Роберт Де Ниро играет знаменитого Аль Капоне, а экран с ним делят Кевин Костнер и Шон Коннери, также навсегда связана с музыкой Морриконе. Реальная история борьбы бандитов с полицией, гениальные актеры и потрясающая музыка принесли фильму успех, хотя критики оценили ленту как не самую выдающуюся в жанре.

Легенда о пианисте, 1998

«Легенда о пианисте» — история гениального музыканта, ни разу не покинувшего круизный лайнер, где он развлекал богатых гостей своей игрой на пианино, принесла Эннио Морриконе его первый «Оскар» в 2000 году.

Бесславные ублюдки, 2009

Позже итальянский композитор стал тесно сотрудничать с голливудским режиссером Квентином Таррантино, чьи картины становятся современной классикой еще до выхода на большие экраны. Первой совместной работой Морриконе и Таррантино стал фильм о нацистах во Франции во время Второй мировой «Бесславные ублюдки».

Джанго освобожденный, 2012

Последние фильмы Квентина Таррантино непременно украшались композициями Эннио Морриконе. Снятый по итальянскому вестерну «Джанго освобожденный», рассказывающий историю беглого чернокожего раба и эксцентричного дантиста, согласного дать ему свободу, показал, что итальянский композитор все еще способен удивлять зрителей и слушателей качественно новыми мотивами и приемами.

Омерзительная восьмерка, 2015

За другую совместную работу с голливудским режиссером Морриконе получил второй «Оскар». Саундтрек к «Омерзительной восьмерке» стал последней громкой работой гениального итальянского композитора.