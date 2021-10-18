Мужское экстремистское государство. Последователям экстремистской организации придется несладко

«Мужское государство» признали экстремистской организацией в России. Кроме того, ряд интернет-площадок заблокировал группы сторонников радикального сообщества. Попытка возродить организацию может обернуться тюрьмой. Если же Владислав Поздняков рискнет вернуться в Россию, его ждут иски от жертв травли, уверены юристы.

Нижегородский областной суд рассмотрел дело «Мужского государства». Иск о признании объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности в России был подан областной прокуратурой. Судья Анна Белова иск удовлетворила. Основатель сообщества «Мужского государства» Владислав Поздняков на заседание не явился.

Прокуратура запросила психолого-лингвистическую экспертизу для того, чтобы определить, занималось ли сетевое сообщество «Мужское государство» травлей женщин. Таким образом были установлены признаки угроз и возбуждения ненависти в отношении женщин, в том числе и матери-одиночки, усыновившей темнокожего ребенка.

Ранее Поздняков и члены его сообщества вынудили принести свои извинения сеть суши-баров «Ёбидоёби» за рекламу с чернокожим. Также «Мужское государство» начало массированную атаку на суши-бары «Тануки» и потребовало от «Яндекса» отключить их от сервиса. В итоге были заблокированы каналы Позднякова в Telegram и на YouTube.

Травля может стоить до 10 лет тюрьмы

Адвокат АБ «Авекс Юст» Игорь Бушманов рассказал «360», что в «Российской газете» будет опубликовано сообщение о признании «Мужского государства» экстремистской организацией. Если же руководители и участники данного сообщества будут продолжать свою деятельность, будут приниматься более суровые меры.

«Тогда наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 282.2 Уголовного кодекса РФ «Организация деятельности экстремистской организации». По ней любые действия, которые связаны с участием в деятельности, распространением информации и финансированием организации, признаются преступными», — рассказал Игорь Бушманов.

Он добавил, что виновным будет грозить до 10 лет лишения свободы. Тем, кто после признания организации экстремистской добровольно прекратил свою деятельность, опасаться нечего. При этом безнаказанно продолжать свою деятельность, сменив логотип и название, у адептов «Мужского государства» не выйдет.

«Если будет установлена причинно-следственная связь и доказано, что это фактически те же лица, та же организация, неважно, какое у нее теперь название, они также будут привлечены к уголовной ответственности. Однако пока решение суда не вступит в законную силу, оно может быть обжаловано», — отметил Игорь Бушманов.

«Мужское государство» нужно было запретить раньше

Адвокат Алишер Захидов в разговоре с «360» уточнил, что речь идет не об организации с точки зрения юридического смысла слова, а о движении, в которое входило порядка 150 тысяч человек. В данном случае понятие «экстремистское сообщество» означало то, что «Мужское государство» имело крайне конфликтные взгляды и провоцировало агрессию.

«То есть экстремистское сообщество — это то, которое исповедует конфликтные, агрессивные приемы, связанные не просто с неким обсуждением, а именно с конкретными действиями, направленными на конкретный результат: удаление какого-то контента, какой-то информации, травля конкретных людей с элементами шантажа», — пояснил Алишер Захидов.

Адвокат подчеркнул, что, по его мнению, «Мужское государство» нужно было признавать экстремистским объединением гораздо раньше, однако потребовалось, чтобы организация доросла до всероссийского объединения. Сторонники данного движения находятся во всех крупных городах, используя для общения мессенджеры и соцсети.

«Они пересекаются со многими националистическими движениями, в том числе и с АУЕ, также признанной экстремистской организацией. Поскольку речь идет о молодежи, она очень остро реагирует на вакуум в диалоге, который не может заполнить государство. И этот вакуум заполняется своей идеологией, которая формируется на основе неприятия», — резюмировал Алишер Захидов.

Он также добавил, что, если Владислав Поздняков появится в России, велика вероятность, что ему предъявят иски о компенсации морального вреда от людей, которые пострадали от травли и шантажа. Аналогичные претензии могут быть предъявлены и к другим руководителям «Мужского государства».