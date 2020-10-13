Мужская ссора в Югре закончилась убийством. Это история о пьянстве, рыбалке и отказавших тормозах

Две пьяные компании поругались после ДТП в поселке в Югре. Они встретились еще раз 11 октября, чтобы окончательно решить конфликт, но уже при поддержке человека с ружьем. Итогом стала смерть приезжего из Сургута.

43-летний житель поселка Выкатный (Югра) поругался с 30-летним Павлом из Сургута. Он приехал на охоту и рыбалку. В воскресенье, 11 октября, две компании встретились на пустыре, где начали ругаться, и в какой-то момент 43-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в Павла. Он умер на месте. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным данным, местному жителю не понравился тон Павла во время разговора, поэтому он выстрелил ему в голову.

Судя по кадрам с места, ссорились несколько человек: друзья Павла с одной стороны и знакомые жителя Выкатного. Павел — мужчина в серой толстовке, который стоит справа, около машины. У него были сложены руки, но местному почему-то не понравилась его поза, и он потребовал, чтобы Павел «убрал руки». Житель поселка приподнял ружье, видимо, чтобы напугать Павла, а тот, в свою очередь, начал громким голосом говорить: «Давай». Это слово он повторил дважды, после чего раздался выстрел.

Истоки конфликта

Павел приехал в поселок из Сургута, чтобы поохотиться и порыбачить. Выкатный — довольно маленький населенный пункт, поэтому жители друг друга знают. И с Павлом они тоже были знакомы.

Несколько дней назад (еще до воскресенья) Павел и местные жители поругались около поселкового магазина, рассказал «360» очевидец и друг погибшего Алексей. По его словам, в ту встречу около магазина все стороны были выпившие и даже подрались. Встретились они там из-за нелепого ДТП: у одной из машин отказали тормоза, и она задела другую. По словам Алексея, местные вышли из своей машины и начали приставать к Павлу и компании.

Потом конфликт будто бы исчерпал себя — по крайней мере так сказали Алексею. Но следующая встреча произошла 11 октября, когда Павла застрелили. Сразу после этого подозреваемый сел в свою машину и находился там до приезда полиции. Другие участники тоже спрятались в автомобили, потому что боялись, что ружье стрелявшего еще заряжено.

Когда «360» связался с Алексеем, он ехал из морга, откуда забирали тело Павла. Его должны похоронить в поселке.

Человек с тяжелой судьбой

Друг погибшего Леонид рассказал «360», что общался с Павлом с детства, но в последнее время они стали встречаться редко. По словам Леонида, Павел уехал из Сургута в поселок, чтобы охотиться и рыбачить. Это случилось после того, как он отсидел. По какой статье, Леонид не сообщил.

У Павла не было ни жены, ни детей. Его брат сидит в тюрьме «по глупости», мать несколько лет назад спилась и умерла.

Павел тоже не святой, конечно. Он редко дрался, но когда напивался, начинал ерундой страдать. Отца не было, мать спилась еще раньше и умерла. Они [с братом] сами себе были предоставлены. Паша, когда вышел [из тюрьмы], решил нормально жить, рыбалкой занялся Леонид.

По словам Леонида, в поселке Павлу нравилась природа. Друг погибшего отметил, что никогда не замечал за ним жестокости. Даже когда был пьяным, агрессию не проявлял.

Леонид считает, что в Павла выстрелили, потому что он подначивал подозреваемого.

Судимый подозреваемый

Подозреваемый — житель Выкатного, который пять лет назад освободился из тюрьмы. Его пасынок по имени Дмитрий рассказал «360», что конкретно у его отчима не было проблем с Павлом. Мужчину с ружьем просто позвали на встречу 11 октября в качестве поддержки. Дмитрий не в курсе, откуда у подозреваемого ружье, ведь он несколько лет назад освободился из тюрьмы.