«Мужчины» и «женщины» им больше не нужны

Джоан Роулинг обвинили в трансфобии после одного твита. Теперь издательства разрывают с ней контракты, а фанаты саги о Гарри Поттере и даже бывшие коллеги — публично осуждают. Почему в погоне за излишней толерантностью люди забываются и все превращается в фарс — рассуждает колумнист «360».

Очередной жертвой «пропаганды толерантности» стала британская писательница Джоан Роулинг, известная на весь мир главным образом сагой о Гарри Поттере, хотя в последние годы специализировалась больше на криминальных романах, которые были написаны под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Казалось бы, автор, взрастивший целое поколение поттероманов, оказавший огромное влияние на современную массовую культуру, уж точно заслужил право публично высказывать свое мнение, не оглядываясь ни на кого. Но нет. Пример Джоан Роулинг еще раз показал: в западном мире толерантности и открытости ко всем никто не застрахован от травли и осуждения за «неправильное» мнение. Даже тот, кто сделал для западной культуры больше, чем все осуждающие из Twittеr вместе взятые.

С чего все началось?

Поводом для травли Джоан Роулинг стал, как водится, один неосторожный твит. Писательница репостнула статью на портале Devex, посвященную трансгендерам. Статья называлась «Мнение: создание более равноправного посткоронавирусного мира для людей, у которых менструация». Именно последнее странное сочетание привлекло внимание Роулинг. Писательница сопроводила запись ироничным комментарием, поинтересовавшись у подписчиков, какое же слово придумать для «людей, у которых менструация», и несколько раз исказила слово «женщины».

Такая странная формулировка должна была объединить женщин от рождения и трансгендеров-мужчин, считающих себя женщинами. Роулинг же, таким образом, отказалась признавать за такими людьми право стоять в одном ряду с настоящими женщинами. Тут же интернет-сообщество обвинило писательницу в трансфобии, после чего она опубликовала развернутый комментарий, объясняющий такую позицию: мол, против трансгендеров она ничего не имеет, но давать им доступ в женские раздевалки — значит подвергать опасности женщин по праву рождения.

Но это только усугубило ситуацию. Теперь Роулинг уже обвинили в ущемлении прав трансгендеров — в первую очередь, права признавать собственную идентичность. Осудили ее даже те, кто работал с ней, включая актеров из фильмов про Гарри Поттера — Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон. Крупнейшие фанатские онлайн-сообщества, посвященные саге о Гарри Поттере, решили вычеркнуть ее имя из своих материалов и больше не выкладывать на своих платформах новостей об авторе поттерианы. Хорошо хоть контрактов не лишилась: в издательстве Hachette UK, с которым Роулинг сейчас работает над новой книгой «Икабог», хоть и заявили, что не согласны с писательницей, но оставили за ней право высказывать свое мнение.

Сама не виновата

Вообще Роулинг никогда не оставалась в стороне от современной повестки и многократно высказывала свою поддержку феминисткам, ЛГБТ-сообществу и прочим движениям, выступающим за права меньшинств. Тем не менее сага о Гарри Поттере была написана давно, когда повестка была несколько другой. Да, ее произведения действительно пропагандируют равноправие: не зря же темные силы из мира магии выступали за «чистоту крови», тогда как герои боролись за равенство всех, вне зависимости от их происхождения, — и магов, и полукровок, и даже домовых эльфов.

И все же, если присмотреться внимательнее, книги о Гарри Поттере весьма далеки от современных SJW-канонов: практически все герои — белые гетеросексуалы, к тому же откровенно высмеиваются полные люди — в лице семейства Дурслей, например. Если бы фильмы снимались сейчас, у разного рода угнетенных групп возникло бы множество вопросов к произведению.

Правда, Роулинг впоследствии много раз пыталась сгладить подобные «недочеты». Например, когда ставили пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» и на роль Гермионы выбрали темнокожую актрису, автор неожиданно заявила, что героиня вообще-то никогда и не задумывалась белой.

И это уже весомый повод позлорадствовать: мол, сама решила пойти на поводу у SJW, так пусть не удивляется, что теперь это вышло боком. Зачем, например, нужен был каминг-аут уже покойного Дамблдора, если в книгах практически не упоминалась его семейная жизнь? Так ли это важно было для книги?

Но не стоит забывать, что книги для Роулинг — это ее хлеб. А в современных западных реалиях, если публичное лицо, в том числе и писатель, отказывается поддерживать «угнетенные» сообщества, он рискует лишиться своего хлеба. Поэтому осуждать Роулинг за такое «переосмысление» собственного творчества так же сложно, как и осуждать актеров, обязанных ей мировой славой и отказавшихся теперь ее поддержать, — им тоже нужны были выгодные контракты.

И уж точно наивно предполагать, что творчество писателя может быть удобным для всех, а его взгляды — поводом отказаться от его творческого наследия. В конце концов, никто же не лишил Нобелевской премии по литературе Кнута Гамсуна за поддержку Гитлера.

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