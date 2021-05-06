Мужчинам объяснили, как выглядеть стильно и не пойти миру. Топ-9 советов

С самого детства мальчиков учат опрятно одеваться, но никто не рассказывает им, как выглядеть стильно. Они не знают, как подобрать одежду, которая подчеркнет их выигрышные стороны. Когда мужчины решают прояснить этот вопрос самостоятельно, они обнаруживают, что интернет завален откровенной дезинформацией, вздором и полуправдой.

Поэтому стилист сетевого издания Art of manliness Роберт ван Тонгерен решил дать несколько несложных советов для тех, кто все-таки хочет выглядеть стильно и не спустить на одежду всю зарплату.

Будь проще

Для начала он подчеркнул, одеваться в строгие костюмы — это совсем не то же самое, что одеваться хорошо. Некоторые мужчины считают, что строгий пиджак и лаконичная рубашка, особенно, если они дорогие, сделают их образ элегантным. Но это не так.

«Если вы не готовы выйти слишком далеко за пределы своей зоны комфорта, можно начать с того, что вам хорошо знакомо. Правильно подобранная пара джинсов и футболки все равно будут выглядеть лучше, чем плохо подобранный костюм», — отметил стилист.

По его мнению, в магазинах почти невозможно подобрать одежду на свою фигуру. Мужчины часто покупают полдюжины рубашек и думают, что если будут часто их менять, то решат проблему. Однако Роберт ван Тонгерен предложил другой выход. Лучше подогнать у портного одну вещь, чем множить их до бесконечности.

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«Не лучше ли иметь несколько рубашек, которые заставят вас выглядеть круто, чем десятки, в которых вы будете выглядеть как бездомный? Подгонка вашей одежды по мере необходимости — лучшее вложение, чем просто покупка целого вороха одежды», — подчеркнул эксперт.

Разумеется, новичку трудно сразу уравновесить множество факторов. Лучше для начала сконцентрироваться на чем-то одном. Например, выбрать цвет, который идет вам больше всего. Его можно комбинировать с нейтральными белым, серым или хаки. Поначалу лучше избегать кричащих орнаментов, узоров и сложных текстур. Именно лаконичные наряды собирают, как правило, наибольшее число комплиментов.

Уловки и хитрости

Роберт ван Тонгерен высказал революционную мысль — уникальность переоценивается. Многие мужчины, которые хотят выработать собственный стиль, одержимы идеей одеваться не так, как все остальные. Поэтому зачастую они выделяются из толпы как торчащий в сторону палец. Эксперт подчеркнул, что личный стиль не зависит от того, насколько вы выделяетесь из общей массы.

«Со временем вы поймете, что сдержанный наряд делает вас более собранным и зрелым. Затем вы научитесь проявлять больше творчества. Ваш стиль не будет на 100% уникальным. Это вряд ли возможно. Но это точно будете на 100% только вы», — отметил стилист.

Он напомнил, что одежда может как уменьшить, так и усугубить физические проблемы, которые хотелось бы скрыть. Рубашка свободного кроя сделает крупного мужчину еще больше, а худощавого стройнее. Горизонтальные детали уменьшат рост, а брюки с высокой посадкой помогут полному человеку стать стройнее.

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«Рубашка в клетку или свитер из фактурного материала сделают худощавого человека более объемным. Вертикальные полосы — увеличат рост, а горизонтальные — уменьшат. Используйте свои сильные стороны, и люди наверняка зададутся вопросом, как много времени вы проводите в спортзале», — пошутил эксперт.

Роберт ван Тонгерен сообщил, что считает неверным утверждение, что настоящий стиль проявляется в деталях.

«Многие мужчины следуют этому совету и думают, что достаточно внести несколько крошечных изменений. Это не так», — подчеркнул стилист.

Он предложил сосредоточиться на том, чтобы ансамбль выглядел как единое целое. Сначала надо выбрать подходящий именно вам крой, а уже потом беспокоиться об цвете носок или нагрудном платке.

Премиум-бренды — забыть

Все хотят сделать свой образ свежим, но для этого не обязательно забивать гардероб дорогой брендовой одеждой. Стилист признался, что раньше сам этим грешил. Но чем лучше он разбирался в моде, тем больше понимал, что ему столько одежды не нужно.

«Необходимо рассматривать одежду как часть вашего облика. Каждый новый предмет, который вы добавляете, должен соответствовать нескольким (если не большинству) вещам, которые у вас уже есть. Поэтому, если в вашем гардеробе много синего или зеленого, выбирайте цвета, которые к ним подойдут», — посоветовал эксперт.

Он предложил составить гардероб из простой одежды нейтральных цветов без узоров. Она будет идеально сочетаться практически с любыми новыми приобретениями.

Источник фото: Pixabay

«В большинстве мужских гардеробов из 20 предметов одежды можно создать 10 хороших нарядов. Если вы выберете их с умом, из 10 предметов одежды можно создать более 60», — пообещал Роберт ван Тонгерен.

Улучшая свой гардероб, человек в какой-то момент может обнаружить, что большинство вещей ему не подходит. Их надо заменить и покажется, что на это потребуется целое состояние. Чтобы избежать больших и неразумных трат лучше ходить по магазинам не чаще раза в месяц. Лучше всего установить для себя максимальную сумму и строго ее придерживаться. Тем более, что можно прекрасно выглядеть в одежде доступных брендов, а не гоняться за элитными предложениями.

«Для чего люди одеваются? Чтобы произвести впечатление, — подчеркнул стилист. — Но как вы можете поразить воображение людей, которых вы не знаете? Поэтому выразите свое мнение. Одежда — это форма самовыражения. Она отражает ваши личные качества, и пусть это будут лучшие из них. Задайтесь вопросом, какие из них вы хотите отразить на деловой или романтичной встрече, и оденьтесь соответственно».