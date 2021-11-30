Мужчина-воспитатель с трудом пробился в профессию в СССР. Трогательная история Бориса Верзуба

Фото воспитателя в детском саду вызвало ностальгию у пользователей Facebook. На нем Борис Верзуб — один из первых мужчин в СССР, которые работали с дошкольниками. Устроиться на работу с детьми было непросто, и пришлось обращаться в Министерство образования, чтобы его приняли в традиционно женскую профессию. Именно Верзуб стал прототипом героя фильма «Усатый нянь».

История одного фото

Пользователи Facebook вспомнили о необычной истории первого мужчины-воспитателя в СССР. В группе «Москва — та!» опубликовали снимок тихого часа из детского сада, на котором изображен мужчина. Подписчики живо отреагировали на фотографию — кто-то предположил, что сейчас бы родители возмущались из-за воспитателя мужского пола, а другие пользователи напомнили, что даже в советские годы мужчины в этой профессии были исключением. Но многие просто восхищались фотографией и ностальгировали.

Другие пользователи опознали в мужчине первого в СССР мужчину-воспитателя Бориса Верзуба. Именно он стал прототипом героя Кеши Четвергова из комедии «Усатый нянь».

Борис Верзуб в детском саде № 515 в Москве, 1984 год. Источник фото: РИА «Новости»

По одной из версий, Верзуб стал свидетелем, как отец наказывал ребенка в метро, и заступился, написали в группе «Москва меняется». С этого момента он захотел стать воспитателем. Но когда Верзуб пришел в педагогическое училище, ему отказали. С дошкольниками разрешали работать только девушкам.

В 1977 году Верзубу пришлось обращаться в Министерство образования, сообщила Межпредметная ассоциация столичных учителей. В ведомстве удивились желанию мужчины и разрешили сдать экзамены для работы с дошкольниками. Спустя несколько лет Борис Верзуб познакомился с актером Сергеем Прохановым и узнал, что главный герой фильма «Усатый нянь» Кеша Четвергов частично списан с него.

Кадр из кинофильма «Усатый нянь»

В комментариях нашлись и те, кто лично знал Верзуба. Им оказался другой «усатый нянь» Кирилл Четвертаков. По его словам, Борис Верзуб был его наставником и учителем, именно он помог автору сообщения в 1985 году стать воспитателем. Но еще до знакомства история Верзуба вдохновила его связать жизнь с воспитанием детей.

Другие пользователи вспомнили, с каким трудом Верзуб добивался принятия на курс дошкольного воспитания.

Сам снимок тоже имеет свою историю. Он был сделан личным фотографом Владимиром Родионовым, который снимал воспитателя на протяжении года. Вот еще одна из его фотографий:

Борис Верзуб в детском саде № 515 в Москве, 1984 год. Источник фото: РИА «Новости»

После воспитания

Борис Верзуб проработал много лет воспитателем, а позже заведующим в детских садах Москвы. Он продвинулся по карьерной лестнице и стал инспектором по охране детей, а позднее и главой специального отдела опеки муниципалитета Южного Бутова.

В 2006 году, за три года до смерти, он выступал за появление закона, устанавливающего статус семьи, и за уменьшение отбора детей из семей. Более 10 лет назад Верзуб заявлял, что органы опеки с трудом справляются со своими обязанностями, написала газета «Взгляд».

Бывший воспитатель критично относился и к усыновлению российских детей европейскими семьями. По его словам, директоры детских домов получали денежную выгоду от зарубежных усыновлений, поэтому учреждения буквально торговали малышами.