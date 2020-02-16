Дерзкое нападение на храм Святителя Николая взбудоражило всю Москву. К счастью, серьезно никто не пострадал. Вспоминаем другие подобные случаи.

Утром 16 февраля в храм Святителя Николая на Бакунинской улице ворвался странный молодой человек в капюшоне, наушниках, солнцезащитных очках и медицинских перчатках. В плотно сидящих наушниках гремела музыка. Прорвавшись к алтарю, он успел ударить ножом двух пономарей (одного в руку, другого — в плечо), после чего его благополучно скрутили и передали в руки полиции.

Нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов, работавший в Москве на стройке. Как он сам объяснил, парня достало лицемерие попов, вот он и сорвался. Свидетели утверждают, что Ефимов целенаправленно шел к алтарю. Воинствующий антиклерикал пришел расправиться именно с батюшкой, однако ему помешали служители-миряне.

Личных мотивов, однако, полиция не увидела и расценила действия липчанина как обычное хулиганство. Соответствующее уголовное дело уже возбуждено. Также мужчину будут судить по статье о побоях.

Церковь влечет преступников?

Интересно, что это уже далеко не первый случай нападения на церковь в России. Так, например, в прошлом году в Стерлитамаке трое мужчин избили сторожа и ограбили церковь. Грабителям удалось вынести всего 8000 рублей, которые они благополучно пропили в ближайшей сауне.

Похожий случай произошел в этом году в Уфе. Мужчина зашел в церковь поставить свечку, но как только увидел иконы с золотыми украшениями, его планы резко поменялись: он разбил стекло, забрал себе украшения и как ни в чем не бывало уехал на машине. На суде потом объяснил, что его просто бес попутал.

Кровавые службы

А вот на юге России творятся дела посерьезнее. В 2018 году произошли два громких теракта в православных церквях Чечни и Дагестана. В феврале в Кизляре мужчина расстрелял пятерых прихожан церкви Георгия Победоносца из охотничьего ружья, после был убит полицейскими. Оказалось, что незадолго до нападения стрелок присягнул запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В мае того же года на храм Михаила Архангела в Грозном напала уже целая банда террористов. Они убили двоих полицейских и одного прихожанина, после чего были ликвидированы. Все нападавшие были младше 20 лет.

Как видим, церкви нередко становятся мишенью как обычных грабителей или просто психически неуравновешенных, так и настоящих боевиков. После сегодняшнего случая глава Информационной комиссии Московской епархии уже призвал полицию усилить меры по обеспечению безопасности церквей. Может быть, в этом есть определенный резон — все-таки служба священников более опасна и трудна, чем может показаться на первый взгляд.