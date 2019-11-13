Химикаты и ножи против малышей. «Месть обществу» и «голос в голове» заставляют преступников идти в детские сады

Житель Китая проник на территорию детского сада и распылил среди детей едкое химическое вещество. В результате 51 ребенок и трое воспитателей получили ожоги. Правоохранители задержали преступника, и мужчина заявил, что такими действиями хотел «отомстить» людям. К сожалению, это не первый в Китае случай атаки на детей. В 2018 году женщина ранила 14 воспитанников детсада, напав на них с ножом. «360» разбирался в мотивах ужасных нападений на детей.

Житель КНР, 23-летний мужчина по фамилии Кун, разрезал ограждение из проволоки и залез на территорию детского сада. Затем он зашел в здание и облил людей раствором каустической соды (щелочи). Нападение произошло 11 ноября в городе Кайюань провинции Юньнань на юго-западе Китая.

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Пострадали 54 человека: 51 ребенок и трое воспитателей. Как пишет агентство «Синьхуа», серьезные ожоги получили два человека, еще четыре — средней степени тяжести. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители смогли задержать мужчину через час после преступления. Его обнаружили на холме позади детского сада. Кун рассказал, что на такое страшное преступление его толкнуло желание «отомстить». Как заявил задержанный, в детстве он не получал необходимого внимания от матери, теперь из-за этого он ненавидит общество.

Это не первый случай нападения на детей в Китае. Так, в октябре 2018-го 39-летняя женщина пришла в детский сад с ножом.

Инцидент произошел в китайском городе Чунцин, в районе Банань, сообщило издание South China Morning Post. По словам очевидцев трагедии, подозреваемая с ножом застала детей во время утренней зарядки на свежем воздухе. Она ранила 14 детей. Правоохранители задержали ее на месте преступления, все пострадавшие срочно были доставлены в больницу.

Как позже написал один из пользователей Twitter, при задержании женщина кричала о несправедливом отношении правительства.

Источник фото: Pixabay

Осенью 2019 года подобный случай произошел в Нарьян-Маре. 31 октября вооруженный ножом Денис Поздеев во время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» и убил спящего шестилетнего мальчика.

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На входе он позвонил в звонок, и охранник пропустил его без лишних вопросов — он решил, что мужчина отец кого-то из детей.

После этого Поздеев поднялся в спальню, где находились дети и зарезал ребенка. Мужчину задержали прямо в детском саду. После задержания он говорил «про сатану и жертвоприношение». В момент совершения преступления 36-летний Поздеев был пьян.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 1 ноября Нарьян-Марский городской суд арестовал Поздеева на два месяца. Также СК завел еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» против работников детского сада и охранников ЧОП, отвечавших за безопасность на территории дошкольного образовательного учреждения. Охранник, открывший Поздееву дверь, также арестован. Он признал свою вину частично, в то время как подозреваемый в убийстве сознался полностью. Он также заявил, что раскаивается в содеянном.