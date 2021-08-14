Мужа заподозрили в расправе над женой на глазах у детей. Семья рассказала, как пережила год после убийства

В Башкирии два маленьких ребенка стали свидетелями жесткого преступления. По их словам, отец убил маму. Они знают, что мамы нет в живых, а папу судят, но осознать все это не могут. Психолог рассказал «360», что чувствуют дети в таких ситуациях и как справиться с травмой.

Одной дочке было два года, второй — четыре. Они рассказали, как у них на глазах разъяренный отец заколол ножом маму. Допросы и суды постоянно возвращают членов семьи к этой страшной дате — 29 июля 2020 года.

«Когда мама придет?»

Младшая дочка часто обнимает черно-белого медведя — свою любимую игрушку. У них с сестрой типичная детская комната: мягкие игрушки, герои любимых мультфильмов на стенах, розовые часы. В башкирском поселке с бабушкой и дедушкой им комфортно. Но последний год внутри у всех тяжелое состояние свершившейся трагедии.

Все переживают произошедшее по-разному. Дедушка старается не показывать эмоций, но рукам дрожать не запретишь. Бабушка плачет, вспоминая случившееся, но старшая внучка — ей сейчас пять — горевать запрещает. Девочкам кажется, что мама однажды вернется.

«На днях младшей сон приснился. Говорит мне: „Когда мама придет? Когда мама придет?“. Я сперва ей сказала: „Не придет“, — она заревела. Я говорю: „Ну ладно-ладно, придет-придет“. Ничего больше не стала говорить», — рассказала бабушка Алена Власова.

Сами девочки рассказывают о трагедии обыденно, как про сюжет фильма. Как будто картинка окровавленного тела не означает того, что мама больше дома не появится.

По словам младшей девочки, папа убил маму, у него был большой нож. Старшая лучше понимает значение слова «убили». Она знает, что мамино тело лежит на кладбище, зовет бабушку на могилу, чтобы поговорить с мамой и оставить цветы. Она знает, что папа в тюрьме, хотя теперь это не совсем так.

Суд над отцом

Мужчину задержали сразу же, но в мае врачи поставили диагноз «параноидальная шизофрения». Из тюрьмы подозреваемого перевели в психоневрологическую лечебницу. Родственники погибшей заподозрили, что диагноз нечестный. Они рассказали, что, уже будучи в СИЗО, но до перевода в психбольницу, он совершал сделки с имуществом: переписал его на сестру. Потерпевшая сторона предположила, что шизофрения нужна, чтобы избежать тюрьмы.

Судебный процесс продолжается. На очередном заседании стало очевидно, что все идет к назначению принудительного лечения. Мужчину доставили в Челябинский областной суд в больничной пижаме, вел его сотрудник ЧОПа, к которому он был привязан, а не пристегнут наручниками. Подсудимого сопровождала врач, которая с порога заявила журналистам, что отвечать на их вопросы больной не будет.

В суде мужчина нервничал. Когда речь зашла о дочерях, он расплакался. С семьей погибшей жены он не общается. Хоть и признает, что совершил преступление, перед родственниками не извинялся.

«Как будто ему все равно вообще. Вроде раньше общались, нормально все было, нормальный адекватный был парень», — удивился брат убитой Анатолий Власов.

Считается, что предпосылки у трагедии были. Отец двух девочек задолго до произошедшего стал мнительным, а за неделю побил жену. Он подозревал, что она ему изменяет. Семья погибшей утверждает, что доказательств этому не было. Женщина тогда ненадолго переехала к родителям, а мужу заявила, что будет подавать на развод.

«Она поехала туда, надо было вещи собрать, сказала: „Вещи соберу и… [вернусь]“. Вечером я с работы к ней, она говорит: „Не поеду“. [Муж] пришел, сказал, что больше такого не повторится», — рассказал брат погибшей.

В день убийства семья из Башкирии отправилась в Челябинскую область, в Сатку, где детей должен был принять стоматолог. Девочки чувствовали напряжение между родителями и капризничали, старшая не хотела ехать. В итоге машина остановилась на полпути. По предварительным данным, отец выволок их маму на обочину и несколько минут колол ножом в грудь. Дети все видели и плакали. Мужчину остановила пожилая пара, которая проезжала мимо и заметила происходящее.

Советы психолога

Сейчас главный вопрос в семье — как жить после такого. На него они пытаются ответить уже год. Особенно тревожно за девочек. Бабушку и дедушку никто не учил, как растить детей, переживших такое. Психолог Наталья Наумова объяснила, что за их спокойным отношением к событиям может крыться непережитая травма. Близким она советует быть максимально чуткими к девочкам, интересоваться, что они чувствуют.

«Важно объяснить детям, что иногда взрослые люди совершают ошибки. И папа совершил эту ошибку. Папа не умел управлять собой, потому что папа копил злость в себе. Важно говорить о своих переживаниях, а не накапливать в себе, чтобы в итоге не произошла трагедия», — сказала эксперт.

В то же время дети должны говорить «нет», если не хотят делиться переживаниями с чужими. Этот навык пригодится, когда они пойдут в школу и начнут проходить непростые этапы взросления, подчеркнула детский психолог. Бабушка и дедушка уже окружили их вниманием и заботой, так что есть все шансы, что они вырастут счастливыми гармоничными людьми.