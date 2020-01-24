Муж-тиран или психиатрия? Пропавшая на две недели многодетная мать из Туапсе снова сбежала

У истории пропавшей матери тройняшек, 23-летней Екатерины Трубкиной, появились новые подробности. Ее муж Сергей считал жену не совсем здоровой психически. При этом он ее несколько раз сильно избил.

Как пишет Telegram-канал Readovka, за день до исчезновения Екатерины, ее муж 9 января обманным путем вывез жену в лес и сильно избил. Девушке удалось вырваться и сбежать.

Екатерина три дня находилась в бессознательном состоянии ничего не помня. Когда память к ней вернулась, девушка подалась в бега. После того, как Екатерину нашли и вернули домой, Сергей снова начал избивать жену. Девушка опять сбежала из дома после того, как муж ударил ее головой об стену в ванной. О побоях она сообщила лишь близкой подруге.

Спустя несколько часов полиция по какой-то причине снова вернула Екатерину домой. Сейчас она находится в больнице с гематомами и сотрясением мозга. Предполагается, что муж ее снова избил.

Екатерина Трубкина пропала из дома 10 января, оставив телефон, но взяв все свои документы. Их нашли спустя три дня в одном из сочинских автобусов. Ее муж признался, что в последнее время его начало беспокоить психическое состояние жены.

Екатерину нашли в среду, 22 января. В СМИ сообщалось, что девушка здорова, а ее опасности ничего не угрожает.

23 января местный портал «Туапсинские вести» со ссылкой на источник в МВД сообщил, что Екатерина Трубкина находится в лечебном учреждении.

«Трубкину повторно ушедшую из дома снова нашла полиция. Женщина направлена в лечебное учреждение, сообщил источник в МВД. Это пока не подтвержденная официально информация», — сообщают журналисты.

По данным этого же портала, несколько месяцев назад свекровь написала заявление в полицию на Екатерину. Девушка якобы ненадлежащим образом выполняла свои родительские обязанности.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Туапсинского района Надежда Никитина сообщила, что сотрудники ведомства «выезжали к ним домой, разговаривали с Катей и не нашли подтверждения словам свекрови».

«С детьми она управлялась хорошо, свои обязанности выполняла. Видно было, что ей очень тяжело. Муж полгода в рейсе, она одна постоянно с тремя детьми. Видимо, был конфликт со свекровью. И сильный человек может сломаться, а тут 23-летняя молодая девушка. Ей, конечно, нужна помощь», — сказала Никитина.