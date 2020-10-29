Музей КГБ распродает шпионскую коллекцию. Некоторые устройства стоят по 900 тысяч рублей

В Нью-Йорке навсегда закрывают музей шпионажа КГБ. Об этом сообщил основатель музея, литовский коллекционер Юлиус Урбайтис. Причина прекращения деятельности — пандемия коронавируса. Экспонаты распродадут, но за шпионские устройства придется заплатить почти миллион.

«Это было трудное решение», — цитирует Урбайтиса The New York Times. Музей начал работать менее двух лет назад. В нем собраны около 3,5 тысячи «экспонатов советского времени», имеющих отношение к периоду 1917–1995 годов. Среди них пистолет в виде тюбика помады, якобы принадлежавшая Иосифу Сталину настольная лампа, вмонтированная в сумочку фотокамера, стальная тюремная дверь, аппаратура для прослушивания и радиопередатчики, замаскированные под пачки сигарет.

Источник фото: www.facebook.com/KGBEspionageMuseum

Теперь многие из них продадут. Исполнительный директор аукционного дома Julien’s Auctions Мартин Нолан отметил, что выставляемые на аукцион предметы из этой экспозиции «привлекут как россиян, интересующихся советской историей, так и фанатов Джеймса Бонда». «Особенно, учитывая разговоры о вмешательстве России в выборы», — подчеркнул Нолан.

Источник фото: www.facebook.com/KGBEspionageMuseum

Некоторые предметы могут уйти, по оценкам специалистов, за суммы от нескольких сотен долларов до 12 тысяч долларов (около 953 тысяч рублей). Например, приобрести можно будет шифровальную машину «Фиалка», способную создавать 590 квадрильонов комбинаций, вмонтированную в сумочку фотокамеру, а также стальную тюремную дверь.

История и проблемы музея

По словам основателя, он сначала опасался, что музей не будет понят и принят посетителями. Однако Урбайтис все же хотел выполнить некую просветительскую миссию. Он намеревался показать историю эпохи холодной войны и технологии КГБ. При этом, по словам коллекционера, в музее с первого же дня дали понять, что оно аполитично.

И, несмотря на страхи Урбайтиса, музей очень успешно привлекал посетителей, которые платили 25 долларов за вход. Однако он так и не получил такого признания, как другие местные музеи, и вызвал критику за свою якобы политическую позицию.

Более того, произошел скандал с участием Международного музея шпионажа, находящегося в Вашингтоне. Руководство организации подало в суд на детище Урбайтиса в январе 2019 года после того, как оно использовало аналогичную цветовую гамму и временно указало номер телефона музея Вашингтона на своем сайте. Иск урегулировали в марте того же года, условия соглашения стороны разглашать не стали.

Как подчеркнули в The New York Times, Урбайтис и его 30-летняя дочь — «лишь кураторы» музея, а «владельцы предпочли остаться анонимными».

Источник фото: www.atominisbunkeris.lt

В 2014 году Урбайтис основал еще один музей, посвященный теме КГБ. Он называется «Атомный бункер» и расположен в Каунасе, в бывшем литовском бомбоубежище. Этот музей, по словам создателя, теперь будет центром его внимания. При этом он уверен, что коллекция из музея на Манхэттене окажется в хороших руках.

«Экспонаты пойдут в музеи мира и в руки серьезных, авторитетных и богатых коллекционеров», — заключил Урбайтис.