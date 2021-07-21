Музеи выступили против аудиогида от PornHub. Дело во взгляде на искусство и деньгах

Итальянская галерея Уффици подготовила претензию к известному сайту с видео для взрослых PornHub. Причиной стал рекламный ролик проекта Classic Nudes, где в образе главной героини картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли предстала бывшая порнозвезда Илона Сталлер, известная как Чиччолина. Опрошенные «360» руководители российских музеев отметили, что подобный ролик только исказит взгляд на искусство.

Искусство через призму эротики

Подготовленный PornHub проект Classic Nudes представляет собой аудиоэкскурсии по шести крупнейшим музеям мира. При визите во французский Лувр, испанский Прадо или Британский музей пользователь может включить запись, чтобы послушать, как порнозведа Аса Акира рассказывает об эротических картинах, представленных на выставке.

Слоган проекта звучит так: «Порнография не может считаться искусством, но некоторые произведения искусства можно считать порнографией».

В компании заявили, что после снятия введенных из-за пандемии ограничений PornHub хотел внести свой вклад в возвращение людей к культуре, а также рассказать неизвестные стороны любви и страсти, которые испытывали художники в разное время.

Для привлечения внимания к своему проекту сайт опубликовал на YouTube рекламный ролик с участием Чиччолины, которая появилась в образе героини картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли.

Также в ролике показали работы из галереи Уффици, среди которых «Вакх» Караваджо, «Амур и Психея» Креспи и «Весна» Боттичелли. На всех картинах есть обнаженная натура. Авторы приложения утверждают, что зрителям пора прекратить думать, что музеи — это скучное и унылое место.

Права на искусство

Юридический отдел галереи Уффици подготовил официальную жалобу в офис головной люксембургской компании MindGeek Holding, которая владеет сайтом PornHub. В галерее напомнили, что в Италии действует специальный кодекс в отношении произведений искусства.

Для использования картин, скульптур или других экспонатов, выставленных в музеях, необходимо получить разрешение и оплатить пошлину. Но даже при таких условиях порносайт разрешения получить бы не смог.

Это не первый случай, когда Уффици попадает в скандал из-за следования правилам. В начале мая 2021 года директор галереи Эйке Шмидт запретил водить экскурсии частным гидам, а также делать фотографии и съемки блогерам, рассказывающим о произведениях искусства в интернете.

Как сообщило издание Corriere Fiorentino, Шмидт встретился с недовольными его решениями деятелями и объявил, что они смогут продолжить работу, если заплатят специальную пошлину. Как пояснили недовольным блогерам юристы, директор прав. Закон разрешает бесплатно публиковать снимки из галереи только в некоммерческих целях.

Вслед за итальянской галерей претензии к PornHub могут предъявить и другие музеи. По данным телеканала Sky News, руководство Лувра дало поручение своим юристам подготовить необходимые документы для оформления претензии к порносайту.

Искаженный взгляд

Порнографию и искусство не нужно ставить вместе. Тем более не стоит рекламировать сайт для взрослых при помощи классических картин, выставленных в галереях. Таким мнением поделилась научный руководитель Государственного музея А. С. Пушкина Наталья Михайлова. Она отметила, что ее сложно упрекнуть в ханжестве, так как она была автором книги из серии «Жизнь замечательных людей» об Иване Баркове (поэт XVIII века, автор «срамных од» — прим. ред.).

Искусство и порнография — это две разные вещи. И использовать великие произведения искусства для рекламы порносайта недопустимо, на мой взгляд Наталья Михайлова научный руководитель Государственного музея А.С. Пушкина.

Собеседница подчеркнула, что такая реклама не только не привлечет в музеи новых людей, но и очернит образы, созданные великими художниками. Задача музеев — приобщать посетителей к миру прекрасного, давать знания и просвещать духовно. Тем более что разница между искусством и порнографией значительна.

«Искусство — оно так или иначе преследует некий идеал. И тело человека — оно прекрасно, если оно гармонично развито. Порнография демонстрирует низменные моменты. Сравните: скульптура „Поцелуй“ Родена и порнофильм, где показывают в гнусных подробностях совокупление», — привела пример Наталья Михайлова.

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин отметил, что обнаженные тела и эротические сцены в искусстве были во все времена. Но не стоит ассоциировать их с порнографией. А сама реклама порносайта при помощи картин только подстегнет сторонников пуританских взглядов, которые и без того считают непристойными картины с обнаженной натурой.

Мы периодически слышим обвинения в пропаганде порнографии. Они видят порнографию в произведениях искусства. А так мы только дадим им повод. Этого делать нельзя Михаил Миндлин директор Музея имени Андрея Рублева.

Михаил Миндлин напомнил, что в России уже были случаи, когда копию статуи Давида пытались нарядить, прикрыв наготу. Были шутки о драпировке для скульптур в Летнем саду Санкт-Петербурга.

«Какая-то разумная, интеллектуальная часть населения взглянула бы на это с иронией, а ортодоксальная часть, махровые консерваторы подняли бы вой. Мы же страна крайностей, у нас все доводится до абсурда», — пояснил он.

Эксперт отметил, что искусство не имеет признаков порнографии. Даже в произведениях современных художников фрагменты откровенных изображений имеют совершенно другой смысл и их нужно рассматривать с художественной точки зрения.

Современное искусство использует различные методы и символы изображения, клише массовой культуры. Обращает внимание общества на проблемы общества и недостатки общества. Это скорее антипорнография Михаил Миндлин директор Музея имени Андрея Рублева.

Михаил Миндлин пояснил, что появление обнаженного человеческого тела — это гимн красоте, воспевание любви в чистом, а не каком-то другом смысле. Сравнить это можно с изображением ужасов войны в кино. Это не призыв к новым агрессивным действиям, а наоборот, пацифистское произведение. В этом и заключается цель искусства: оградить человека от насилия, разврата и разложения.