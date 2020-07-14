Новый стикер в Instagram призывает заткнуть белых людей. Это назвали новым расизмом

В Stories Instagram появилась анимированная гифка Mute white people («замьютить белых людей»). Сама соцсеть ее не создавала — это авторский стикер. Люди возмущаются и пишут петиции против нее.

Стикер Mute white people заметили пользователи в понедельник. Многие тут же обвинили соцсеть в расизме — дескать, это администраторы добавили такую GIF-анимацию. На самом деле на платформе есть возможность создавать стикеры, и если кто-то залил гифку в соцсеть, то ей могут пользоваться и другие люди.

Впервые гифка появилась на сайте Giphy при помощи пользователя Rеfinеrу29, получила там 150 тысяч просмотров и перекочевала в Instagram и Snарсhаt. Именно сайт Giphy определяет, какими гифками впоследствии можно делиться на медиаплатформах типа Instagram.

Почти сразу на сайте Change.org появилась петиция с требованием удалить GIF-анимацию Mute white people из Instagram и Snapchat. На момент публикации материала ее подписали более 60 человек. По словам девушки, которая одной из первых увидела гифку, изображение удалили несколько часов назад как из Instagram, так и из Facebook.

Люди не очень разобрались в вопросе и тут же начали обвинять сам Instagram в расизме. В то, что соцсеть сама сделала гифку, можно было поверить, учитывая, как все социальные сети поддерживают движение Black Lives Matter. Страницы крупных компаний в Twitter в статусе пишут о важности жизней темнокожих. В числе этих организаций: MTV, Twitter, Instagram, Apple Music и так далее. Но в этот раз Instagram ни при чем: анимации в духе Мutе whitе реорlе может заливать любой пользователь, а на «адекватность» его проверяет Giphy.

В любом случае реакция от интернет-сообщества последовала незамедлительно. Люди много раз указали, что сообщение с призывом заткнуть белых людей — расизм. И бороться с нетерпимостью таки образом неправильно и странно.

Старший сын президента США Дональда Трампа, которого тоже зовут Дональд, в своем Twitter написал саркастичное сообщение.

«Запомните: это не расизм, если это расизм по отношению к белым».

Другой пользователь отметил, что с нетерпимостью пытаются бороться с помощью такой же нетерпимости: «Борьба с расизмом с помощью… расизма».

Один юзер на форуме Reddit предположил, что происходящее с движением Black Lives Matter — это обвинение жертвы. То есть темнокожие обвиняют во всем белых и возлагают ответственность на них за все последствия.

Некоторые пользователи не стали углубляться в мысли по поводу новой гифки, а просто начали в шутку решать, стоит ли удалять Instagram.