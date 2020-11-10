Мусульманское духовенство в России выступило против браков с иноверцами. Это шаг в опасном направлении

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) запретило браки с немусульманками. Якобы единство супругов в вопросах религии и духовности — важнейшее условие счастливого брака. В отдельных случаях муфтий может сделать исключение. Подобные заключения могут привести к межрелигиозным конфликтам.

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи — прим. „360“), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в богословском заключении.

Правда, вступить в брак с мусульманином представительница другой религии все же сможет. Это касается тех, кто, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником наряду с пророком Мухаммедом. Также эти женщины должны будут следовать предписаниям Священного Корана. Авторы заявления уверены, что у супругов должны быть общие жизненные ценности.

«Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — подчеркивается в сообщении.

Своевременное заключение?

Российский религиовед, историк религии и исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев считает, что практических последствий этого заявления ждать не стоит. Однако некий резонанс в СМИ и обществе, конечно, будет.

«Вовремя они его выпустили. У нас как раз исламофобия сейчас на подъеме, тут конфликт в Карабахе. Самое время побудоражить наш религиозный межнациональный мир. Глупость на самом деле», — отметил собеседник «360».

По его словам, браки между представителями разных религий действительно есть. Причем такие семьи есть и среди мусульманского духовенства. Массового характера это не носит. Речь идет о сотнях и даже тысячах пар, так что многим заключение ДУМ РФ не понравится, уверен Силантьев.

«Ключевая проблема, которая затрудняет такие браки, — вопрос веры, в которой стоит воспитывать детей. Бывает, что выходят из ситуации, давая возможность ребенку вырасти и решить самому. Это проблема серьезная, поэтому церковь такие браки тоже не поощряет», — отметил религиовед.

Сюда же можно отнести и вопросы постов, религиозных праздников, культуры — все это накладывает отпечаток на быт супругов, считает историк.

На самом деле очень много препятствий в таких браках. Чем больше различий, тем больше уязвимых мест в браке. Людям в таких семьях и так хватает трудностей. Создавать дополнительные сейчас неправильно. Это разрушает межнациональный и межрелигиозный миры Роман Силантьев религиовед.

Обоснованные опасения

Главная причина принятого заключения — опасения исламской общины за свою судьбу. Не случайно в документе подчеркивается, что заключение межконфессиональных браков нельзя считать фактором, способствующим развитию исламских традиций на территории России. Об этом в разговоре с «360» заявил религиовед Александр Невеев.

«Думаю, что опасения эти обоснованны. Если христиане будут заключать браки с мусульманами, а мусульмане — с христианами, в итоге может сложиться ситуация, в которой обе религии пострадают и не смогут существовать на территории нашей страны», — отметил собеседник.

Он добавил, что мусульман при этом интересует и морально-нравственный аспект. Далеко не все называющие себя христианами ведут себя соответствующим образом, соблюдая нравственные нормы. А они, в свою очередь, у этих двух религий во многом совпадают.

«Мусульмане просто видят, что женщины, называющие себя христианками, ведут себя абсолютно не так, как должны это делать верующие люди. При этом нужно понимать, что в России браки все-таки заключаются в ЗАГСах, а там никто не спросит, кто какой религии придерживается», — добавил Невеев.

Заключение как угроза для мира

Собеседник «360» подчеркнул, что его больше насторожило в выпущенном документе другое. Там затрагивается тема якобы невозможности быть мусульманином, если жить в неисламском государстве.

«Само слово „исламское государство“ уже отдает экстремизмом. Мы видим, к чему приводят попытки возрождения халифата на территории Сирии. Безусловно, нужно вести сложный межрелигиозный диалог, чтобы объяснить мусульманам, что нет никакой необходимости иметь исламское государство, чтобы быть правоверным. Если этого в ДУМ РФ не понимают, то это постепенно приведет к очень тяжелым последствиям. Боюсь, что межнациональные и межрелигиозные конфликты в таком случае будут только нарастать», — подчеркнул Невеев.

Он выразил надежду, что мудрость представителей ислама все же возобладает. В результате будут приняты решения, которые помогут сохранить мир между конфессиями. Собеседник напомнил, что в России этот мир длится уже около тысячи лет.