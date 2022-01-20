Мусульманку казнят за карикатуры на пророка в WhatsApp. Ее обвинил несостоявшийся любовник

Суд в Пакистане приговорил женщину к смертной казни. Причина — якобы кощунственные сообщения, которые она отправила через WhatsApp и Facebook. Статьи о богохульстве боятся и обвиняемые, которых, если не лишат жизни через суд, то могут забить насмерть на улице или в камере. Выносить же оправдательные приговоры судьям попросту страшно. Тем временем власти Пакистана уже обратились к Facebook и Twitter за помощью в поимке «преступников».

Смертная казнь за сообщение в WhatsApp

Суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил 26-летнюю Анику Атик к смертной казни. Это произошло после того, как пакистанец, с которым переписывалась девушка в 2019 году, подал на нее жалобу, пишет The Guardian.

Мужчина обвинил собеседницу в отправке кощунственных карикатур на святых пророков, в высказываниях о «святых личностях» в WhatsApp, а также в использовании своей учетной записи Facebook для передачи богохульных материалов другим пользователям. Атик якобы «умышленно и преднамеренно оскверняла праведников и оскорбляла религиозные убеждения мусульман», говорилось в заявлении.

Девушка же своей вины не признала. Она заявила, что сама является практикующей мусульманкой. Во время судебного разбирательства Атик сказала суду, что заявитель намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы собрать доказательства против нее. Якобы так молодой человек хотел отомстить за то, что девушка отказалась поддерживать с ним дружеские отношения. Адвокат Атик Сайеда Рашида Зайнаб отказался комментировать приговор суда.

«Я не могу комментировать решение, поскольку вопрос очень деликатный», — заявил он.

Суровые законы Пакистана о богохульстве

Пакистан — исламское государство, где действуют одни из самых суровых законов о богохульстве в мире. В стране регулярно выносят смертные приговоры. На практике, правда, казни зачастую не проводят. Обвиняемые проводят остаток жизни в тюрьме.

Тем не менее судебные процессы очень опасны. Были случаи, когда над ответчиками совершали самосуд до того, как официальные органы выносили вердикт. Так, в прошлом месяце толпа, состоящая из ста человек, забила до смерти, а после сожгла тело гражданина Шри-Ланки, работавшего на фабрике в Пакистане. Это произошло после того, как мужчину обвинили в богохульстве. Он снял религиозные плакаты со стен фабрики.

Судьи же, опасаясь последствий, редко оправдывают обвиняемых и часто вынуждены выносить обвинительные приговоры. Дела часто проходят быстро, в закрытом суде, вдали от общественного контроля. При этом многие доказательства вызывают большие сомнения.

Зафара Бхатти, дольше всех отбывающего наказание за богохульство в Пакистане, обвинили в отправке кощунственных сообщений с оскорблениями в адрес матери пророка Мухаммеда. Мужчина заявил, что текст отправили с номера, который ему вообще не принадлежал. Недавно Бхатти приговорили к смертной казни.

Власти Пакистана попросили помощи у Facebook и Twitter

Власти Пакистана уже обратились к руководству Facebook и Twitter с просьбой помочь находить граждан, подозреваемых в богохульстве. Это поможет привлекать людей к ответственности или добиваться их экстрадиции.

В последние годы социальные сети стали новой площадкой для дел о богохульстве. Закон о предотвращении электронных преступлений (PECA), принятый в 2016 году, наделил правительство более широкими полномочиями по контролю контента, размещаемого в Сети. Это касается и материалов, считающихся кощунственными.

В 2017 году Таймур Раза стал первым человеком, приговоренным к смертной казни за якобы богохульство в Facebook. Это стало одним из первых шагов к усилению подавления инакомыслия в социальных сетях после принятия законов о кибербезопасности. По данным Комиссии США по международной религиозной свободе, порядка 80 человек в Пакистане находятся в тюрьмах за богохульство, по крайней мере половина из них приговорена к смертной казни, хотя непосредственно самих казней не было.