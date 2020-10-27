Мусульманские страны резко осудили президента Эммануэля Макрона и вместе с ним всю Францию после того, как в память об убитом преподавателе на нескольких правительственных зданиях вывесили карикатуры на пророка Мухаммеда. Чеченский муфтий назвал президента «террористом номер один», Рамзан Кадыров предупредил о трагических последствиях, а турецкий лидер начал открыто оскорблять французского коллегу.

«Террорист номер один»

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что действия Макрона — это атака на ислам, которая может привести к человеческим жертвам. Его слова опубликовали в Instagram духовного управления мусульман республики.

«Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — заявил Межиев.

В своем заявлении муфтий отметил, что Макрон представляет собой истинное лицо Запада, то есть не принимает традиционные ценности. Он также добавил, что власти Франции своим поведением только разжигают межрелигиозную рознь, подстрекая мусульман к провокационным действиям.

Не остался в стороне и глава Чечни. Рамзан Кадыров назвал Макрона лидером терроризма. По его словам, французский президент может спровоцировать трагические события.

«Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал Кадыров в Telegram, отметив, что верующими подобные карикатуры воспринимаются болезненно и Макрон не может этого не знать.

Обострение отношений с Турцией

Глава Турции тоже раскритиковал Макрона за его защиту карикатур на пророка Мухаммеда. Реджеп Эрдоган посоветовал главе Франции проверить свое психическое состояние. Париж в ответ отозвал своего посла в Анкаре и обвинил Турцию в «разжигании ненависти» к Франции, пишет The Guardian. Германия осудила турецкого лидера и поддержала «французских друзей».

После этого Эрдоган призвал турков к бойкоту французских товаров, добавив, что мусульмане теперь «подвергаются кампании линчевания, подобной той, что была против евреев в Европе перед Второй мировой войной». Глава Турции уверен, что «европейские лидеры должны сказать президенту Франции, чтобы он прекратил его кампанию ненависти».

Если Эрдоган перейдет от рекомендаций к действиям, то турки лишатся большого количества привычной продукции французского производства. Например, придется отказаться от привычных авто марок Peugeot и Citroen, топлива Total и Elf, бытовой техники Tefal и Rowenta, йогуртов Danone, Yoplait и воды Evian. Пострадают и модники.

От призывов к действиям

Пока Эрдоган лишь призывает народ к бойкоту, некоторые другие лидеры стран перешли от слов к действиям. Так, в Кувейте изъяли из магазинов французские сыры La Vache Qui Rit и Babybel. Порядка 430 местных туристических агентов приостановили бронирование рейсов во Францию.

В университете Катара отложили Неделю французской культуры. Причина — «преднамеренное нападение на ислам и его символы». Некоторые сети продуктов также планируют отказаться от изделий французского производства.

Власти Пакистана вызвали к себе посла Франции. Премьер-министр Имран Хан обвинил Макрона в «атаке на ислам».

«Президент Макрон позорно заработал патент на исламофобию и разжигание ненависти к мусульманам. Мы осуждаем его кощунственные слова и стоящее за ними мышление. Франция страдала от такого мышления во время Второй мировой войны. Почему он наносит подобный вред другим?» — заявил президент Азад-Кашмира, находящегося под управлением Пакистана, Масуд Хан.

В Израиле порядка 200 человек собрались перед посольством Франции, чтобы осудить Макрона, а в Газе палестинские протестующие сожгли его фотографии.

Эти действия приобрели такой масштаб, что Франция обратилась к иностранным правительствам с призывом пресечь подобное поведение властей.

«Эти призывы искажают позиции, защищаемые Францией в пользу свободы совести, свободы выражения мнений, свободы религии и отказа от любого призыва к ненависти», — говорится в заявлении МИД страны.

Радикализация французской молодежи

Ислам имеет склонность к строгому соблюдению базовых основ. Одна из них — оскорблять пророка Мухаммеда нельзя. Оскорбление карается смертью. Об этом «360» рассказал религиовед Александр Невеев. С позиции современного мира это может показаться странным, но сущность любой мировой религии как раз в строгом следовании догматике, отметил собеседник.

«Я понимаю, когда люди борются с какими-то религиозными представлениями, которые, допустим, причиняют вред здоровью людей… Если же мы говорим о запрете оскорблять Мухаммеда, то здесь я не вижу ничего, что противоречило бы каким-то современным социальным практикам. Пожалуйста, не рисуйте карикатуры на пророка. Я не думаю, что жизнь простого француза будет существенно обеднена, если он не будет эти карикатуры рисовать, распространять и кому-то показывать», — подчеркнул специалист.

Позиция Макрона и богохульство не находят понимания прежде всего у французских мусульман. Их под шесть миллионов в стране, а это без малого 10% населения. Многие не понимают и не разделяют такое глумление над их чувствами.

«Идет радикализация, особенно среди молодежи, которая чувствует себя уязвимой. Это такие французы, которые родились во Франции, но не могут вписаться в общество», — сказал эксперт по Франции Сергей Федоров.

Невеев подчеркнул, что подобная проблема существует во многих государствах, но Франция находится в авангарде, так как в этой стране часто высмеивается сам факт следования религиозной догме.

«Франция не боится идти на провокации, не боится опровергать и ставить под сомнения те религиозные догматы, которые абсолютно для самой Франции не представляют никакой угрозы, ничего», — заметил специалист, отметив свободолюбие жителей страны.

Может ли конфликт выйти за пределы Франции?

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» отметил, что самые жестокие войны — религиозные. Нельзя унижать достоинство никакой религии, никакого вероисповедания. Если люди не научатся уважительно относиться друг к другу, то в мире всегда будут конфликты.

Да, этот конфликт может вылиться за пределы Франции. У нас на территории Германии так же столкнулись два разных образа жизни: христианство и ислам. Радикализм уже не редкость. То, что молодой парень отрезал голову учителю посреди улицы, — неприемлемо, как и то, что карикатуру обновили Вальдемар Гердт.

Убийство учителя в пригороде Парижа произошло после того, как он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. В расправе подозревают 18-летнего Абдулаха Анзорова — молодого человека чеченского происхождения.

Президент Франции заявил, что педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». По всей стране прошли акции памяти. Погибшему была посмертно присуждена высшая награда страны — орден Почетного легиона.