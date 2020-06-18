Мусоропроводы захотели навсегда убрать из жизни россиян. Наступают времена сортировки отходов

В Общественной палате РФ предложили избавиться от мусоропроводов. Действующие системы предлагают законсервировать с согласия жильцов, а в новых домах просто отказаться от их строительства. «360» узнал, чему поможет уничтожение мусоропроводов и готовы ли к этому россияне.

Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества выступили с инициативой законсервировать мусоропроводы в жилых домах, а при строительстве новых зданий и вовсе отказаться от этих систем еще на уровне планирования.

Заплатить за «инновацию» придется самим жителям многоквартирных домов. По расчетам авторов инициативы, консервация обойдется в несколько тысяч рублей, которые распределят по всем жильцам дома. При этом в будущем такая трата окупится — в обслуживании мусоропровода не будет нужды, а значит, платежки за ЖКУ станут меньше.

Комфорт или антисанитария?

Соавтор инициативы, первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов объяснил «360», что жители России давно жалуются на работу и состояние мусоропроводов, поэтому и возникла необходимость реформировать эту систему.

«Сегодня есть дома старого фонда, в которых материальная и моральная изношенность мусоропроводов очень велика, и это мешает людям комфортно жить», — отметил он.

При этом вопрос об изменении системы мусоропроводов выдвигало и Министерство природы. По идее авторов инициативы, управляющие компании должны получить право решать, консервировать ли мусоропровод, с согласия жильцов или в тех случаях, если последние нарушают правила эксплуатации этих систем.

Как отметил в разговоре с «360» генеральный директор компании «Инженерные системы „Эколайф“» Павел Каланчин, рабочие мусорокамеры становятся главной причиной разведения вредителей — от бактерий до грызунов.

«Мусорокамеры забиты крысами, через различные разрушения мусоропровода они распространяются по межэтажным перекрытиям, стоякам, все это в насекомых, тараканах», — объяснил он.

Раздельный сбор мусора

Каланчин добавил, что закрытие мусоропроводов как рассадников инфекции может простимулировать россиян к сортировке отходов. Такую точку зрения подтверждает и автор идеи.

Важно, чтобы на федеральном уровне было принято решение о консервации мусоропроводов в многоквартирных домах, если создаются контейнерные площадки. Они помогают в раздельном сборе мусора Артем Кирьянов первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ.

Также авторы проекта готовы рассмотреть вариант, при котором мусоропроводы будут использоваться только для приема одной категории мусора. Однако, по мнению председателя совета Национального экологического корпуса России Тимура Усманова, такой исход событий наименее желателен.

«Государство и население хотят раздельного сбора отходов, бизнес вкладывает в это огромные деньги — в баки, в мусороперерабатывающие предприятия, а население, которое в принципе уже готово [к раздельному сбору мусора], просто отправляет его в трубу», — объяснил он.

Государство должно предоставлять максимальное количество возможностей для того, чтобы люди заботились об окружающей среде и о чистоте своих подъездов, домов, городов.

«Если человек понимает, для чего это надо, если он не хочет, чтобы рядом с его дачей, где он для себя клубнику выращивает, появлялись полигоны по захоронению отходов, то он будет собирать мусор раздельно», — считает Усманов.

Мусоропровод же способствует исключительно расхолаживанию, хоть и может казаться удобным в использовании. Ведь чаще всего именно мусоропровод, в который жильцы сбрасывают отходы без разбора, становится причиной плохого запаха в подъезде и распространения вредителей. При этом Усманов добавил, что развитые страны давно отказались от мусоропроводов в пользу сортировки отходов.