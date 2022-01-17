Мусорный ком появился не вчера. Почему Петербург утонул в отходах

Совсем недавно петербуржцы жаловались на горы снега, потом — на невероятно скользкие тротуары. Мусорная реформа добавила еще один пункт для недовольства: город буквально засыпан мусором. Проблеме уже посвятили клип, скульптуру и показ мод. Однако куда нужнее четкий регламент действий.

Мусор заполоняет Петербург

Жители Санкт-Петербурга в этом году особенно активно жаловались на уборку улиц от снега и льда. Теперь к перечню претензий к городским властям добавились сообщения о переполненных мусорных контейнерах. По мнению многих, дело в том, что в городе началась мусорная реформа: теперь твердыми коммунальными отходами занимается «Невский экологический оператор».

Однако он явно не справляется со своей задачей: мусорные площадки заполнены, отходы не вывозят, появляются стихийные свалки. С 10 по 16 января в систему «РЭО Радар» обратились 1463 петербуржца, было зарегистрировано рекордное число обращений. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах.

«Отмечена низкая подготовка Санкт-Петербурга по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: не был уточнен реестр контейнерных площадок, визуально не проанализированы контейнеры на площадках. Отмечается нехватка специализированной техники», — отметил заместитель генерального директора ППК «РЭО» Евгений Карелов.

Творческий протест

К возмущенным петербуржцам присоединились представители творческих профессий. Музыкант Сергей Шнуров снял клип на мусорной площадке одного из дворов недалеко от Сенной площади. Основатель группы «Ленинград» с использованием ненормативной лексики спел о том, что из-за большого скопления отходов люди просто не могут пройти по улице.

Приехала поддержка и из столицы: художник Иван Волков вылепил из снега исполинские фекалии на Марсовом поле. Чтобы точно обозначить объект, автор пищевыми красителями выкрасил пятиметровую скульптуру в коричневый цвет, а вокруг изобразил желтую лужу, сообщила «Фонтанка».

Ивана Волкова сняли с поезда Санкт-Петербург — Москва 17 января и доставили в 78-й отдел полиции в Центральном районе города. Против художника возбуждено уголовное дело по статье 224 Уголовного кодекса РФ за надругательство над телами умерших и местами их захоронения, ведь на Марсовом поле погребены петроградские рабочие, участники обороны Петрограда и революционеры.

В музее современного искусства Артмуза в Санкт-Петербурге состоялся показ костюмов, созданных из оставшегося после Нового года мусора. Каждый наряд назвали по локации, в которой было найдено сырье для его создания: «Тургеневская женщина», «Чудеса намыва», «Грусть Металлостроя», «Гранд Макет Россия», «Заводские страсти».

Удивительно, что мусорная проблема озаботила жителей и гостей города на Неве только сейчас. Многие туристы уже не один год отмечали, что красоту культурной столицы сильно портит вид, а главное, запах переполненных урн и мусорных баков. Причем речь всегда шла именно о центре города-героя.

В проблеме виновата монополия

Руководитель экологического движения «За раздельный сбор» Татьяна Нагорская в беседе с «360» пояснила, что мусорная реформа пришла в Петербург на три года позже, чем в другие города. Однако всюду наблюдались одни и те же проблемы с вывозом мусора. По мнению эксперта, причиной этого стал приход компании-монополиста.

«Почему? Потому что компаний было несколько десятков, а сейчас — один монополист, региональный оператор. Он разыграл гигантские лоты в конкурсе, победило три или четыре компании. Но суть в том, что произошло укрупнение игроков рынка. Маленькие компании прогнали, и это было во всех регионах», — отметила Татьяна Нагорская.

Она добавила, что все эти действия привели к ухудшению экологической обстановки и падению доверия жителей. При монополии, работе в «одно окно» заказчик не имеет прямого взаимодействия с исполнителем услуги. Раньше УК многоквартирных домов могли просто сменить оператора, который плохо вывозит мусор.

«В настоящий момент управляющие компании могут Господу Богу звонить, не иначе. Потому что они не имеют больше никаких рычагов, чтобы подействовать на регионального оператора, спустившего им компанию, которая будет их обслуживать. И дальше это приводит к тому, что качество услуги неминуемо падает», — подчеркнула Татьяна Нагорская.

Она призвала горожан жаловаться официально во все возможные инстанции и следить за тем, чтобы обращения были зафиксированы. Это поможет получить отчеты по всем жалобам: какая работа была проведена, какие шаги были предприняты, какие штрафы назначены.

Всему требуется четкий регламент

Эколог, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360», что работа со снегом — довольно серьезный интеллектуальный процесс: нужно подготовить точные регламенты, чтобы начать первые действия после активного снежного заряда.

«Лидером здесь являются Красноярск и Москва. Про столицу вообще шутят, что тут снег коммунальщики скоро начнут ловить еще в воздухе. Однако если без шуток, давайте подумаем: когда выпадает снег, нужно ли все территории убирать одинаково или сначала нужно убрать снег с лестниц, где могут быть травмы?» — задал вопрос Илья Рыбальченко.

Он уточнил, что именно благодаря тщательно подготовленным регламентам установлены места, где уборка нужна в первую очередь, куда после убрать чистый снег и снег с реагентами. Однако в Петербурге есть свои сложности: в силу обилия рекламных конструкций, состояния дворов и прочих нюансов там трудно применять автоматизированную технику. Однако деньги у города есть.

«Удивительная история: я специально смотрел на сайте госзакупок — с точки зрения затрат Питер абсолютно сопоставим с Москвой. Но куда деваются эти деньги в Санкт-Петербурге? Наверное, нужно обратиться к Общероссийскому народному фронту, чтобы местная молодежь проверила, куда же уходят эти средства», — отметил Илья Рыбальченко.

Пора сменить пластиковую тару

Что касается мусорной реформы, то эта проблема не очень питерская, отметил эксперт. По его словам, пока люди платят лишь за вывоз мусора, грузовик, выезжающий со двора, не имеет никакой экономической заинтересованности что-то делать дальше. То есть экономическая «замануха» должна быть в конце — в виде утилизации.

«Все должно быть перевернуто с ног на голову. Мы, граждане, должны понимать, что мусор — это товар, это прекрасное сырье для различных производств. Бетон, стекло — это все очень легко перерабатывается. Ну шутка ли — по России перерабатывающие предприятия загружены лишь на 30-35%!» — отметил Илья Рыбальченко.

Эти предприятия находятся на грани банкротства — и при этом есть огромное количество мусора. По словам эксперта, проблема тут не в финансах, а в головах менеджеров и этот вопрос нужно очень четко отрегулировать. Кроме того, фактически в России мусор давно сортируется: этим занимаются и люди без определенного места жительства, и сами дворники.

«Давно пора легализовать этот процесс — создать механизм заготовителей, которые будут заниматься сортировкой мусора и работать с жильцами. Если эту историю легализовать и сделать ее официальной и чистой, то уже значительное количество мусора, подлежащего переработке, мы сможем изъять», — отметил Илья Рыбальченко.

Он добавил, что если изъять из мусорного контейнера тару и пластиковую упаковку, там останется 15% мусора. Поэтому самая главная задача — это переход на нормально разлагаемый и полезный пластик. Эта проблема давно решена наукой, но корпорациям куда выгоднее производить дешевый и вредный полиэтилен вместо биоразлагаемой тары.