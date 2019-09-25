Мусор может стать источником энергии и доходов для всего региона, если распорядиться им с умом. Сложно поверить, но из кучи пакетов создают одежду, а из пластика — топливо. Это стало возможно в том числе благодаря модернизации комплекса по переработке отходов в Зарайске.

Зарайский КПО производит 20 видов вторичных ресурсов — это больше 50 тонн в год. А обрабатывает и того больше — 350 тысяч тонн мусора. Только что комплекс модернизировали, и теперь его мощность возросла в три раза. Здесь есть установки, которые смогут извлекать полезные фракции. Например, органические отходы отправляются в емкости для компостирования — потом они станут грунтом. А металл, бумага, пластик и стекло пойдут на вторичную переработку — и превратятся в одежду и топливо.

Сначала отделяют органический мусор. Пара месяцев компостирования — и из него сделают удобрения.

Потом отделяют стекло, металл, картон, пластик. Оптический сепаратор отправляет пластик на баллистику, и там из него выбирают пленку.

Почти вся работа зарайского КПО автоматизирована, но и человеку есть чем там заняться. Во-первых, мусор нужно привезти на предприятие — это делают водители на грузовиках. Вторая работа, которая не обойдется без рук, — разделение мусора. Ту же пленку сортируют на прозрачную и цветную, разделяют по плотности и размеру.

На зарайском КПО точек сортировку вручную больше десятка, на каждой по 4-5 человек. Ради их безопасности на КПО установлена новейшая система вентиляции. Летом включен кондиционер, в холода — отапливают радиаторами.

Сейчас в Подмосковье функционируют три современных КПО — в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах. До конца этого года должны запустить еще четыре подобных комплекса, а в 2020 году — еще пять. Все они будут не просто сортировать мусор, но делать из него сырье и продавать. В выигрыше останутся все: кто покупает, сможет снизить себестоимость готовой продукции. А Подмосковье становятся чище.

В 2022 году должны открыться четыре завода термической обработки мусора, которые будут применять исключительно экологически безопасную технологию Hitachi Zosen INOVA.

Источник фото: телеканал «360»

Мусорная реформа

Обновленный комплекс по переработке отходов в Зарайске стал сильнее в три раза Подробнее

Долгие годы в Московской области были проблемы с разделением и переработкой мусора. Жители страдали из-за недобросовестных предпринимателей, которые игнорировали потребности граждан и лишь ставили перед собой цель обогатиться. Но вскоре власти региона нашли способы решить этот острый вопрос.

В Подмосковье находится около 20% всего мусора страны — 10 миллионов тонн коммунальных отходов. Свалки, где разрешено складировать мусор, были почти переполнены. Для этого и придумали переработку, которую внедряют по всему региону.

Уже многое сделано для того, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее: больше половины полигонов уже закрыты, появилась раздельная система сбора мусора и, что самое важное, запущены комплексы по переработке отходов. Теперь большую часть мусора можно не захоранивать, а отправлять на вторичное производство.

К 2030 году, согласно расчетам, система управления отходами достигнет такого уровня, что потребуется лишь три свалки из 39, действовавших в 2013 году.

Для людей которые сомневаются, что работы по обращению с ТБО ведутся, придумали сервис «Электронный талон», который отслеживает каждый мусоровоз, который заезжает на легальные свалки. Но даже несмотря на это появляются те, кто бросают кучи мусора в неположенных местах. О таких случаях следует сообщать в систему «Добродел».