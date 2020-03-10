Тайное пение и пародии на советских певцов. Интересные факты из жизни Муслима Магомаева

Без матери

Почти всю сознательную жизнь Муслим Магомаев прожил без матери. После гибели отца на фронте мать Айшет уехала строить актерскую карьеру в Вышний Волочек. А будущего исполнителя оставила бабушке Байдигюль и дяде Джамалу.

Когда мальчику исполнилось девять, Айшет забрала его к себе. Но поняв, что не может дать ему должной музыкальной подготовки, отправила обратно в Баку. По воспоминаниям Магомаева, его детство было счастливым. Забота родственников, дружба с сыном знаменитого оперного певца Полада Бюльбюль оглы, занятия вокалом у опытнейших исполнителей — с лихвой компенсировали отсутствие матери.

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«Соловьиный час»

Музыкальный талант проявился у Магомаева в раннем детстве. В три года будущий исполнитель начал подбирать услышанные мелодии на фортепиано. А азам игры на этом инструменте его обучил дядя по отцу Джамал.

В пять лет Магомаев написал свое первое произведение. Оно было по-детски неумелым, но запомнилось на всю жизнь. Спустя годы вместе с композитором Анатолием Гороховым они положили мелодию в основу песни «Соловьиный час».

Рождение голоса

В наследство от деда Магомаеву достались не очень хорошие легкие, при этом специально он их не тренировал и научился петь страницу на одном вздохе, а еще задержать дыхание на минуту. Одаренность Магомаева была универсальной, но до определенного времени в нем видели перспективного композитора.

А любимый миллионами слушателей голос сформировался у него в переходном возрасте — после 14 лет. Он не ломался, как это происходит у подавляющего большинства подростков. А просто переродился из чистого детского в мощный мужской. Но поначалу исполнитель скрывал это от родных. Приходил на берег Каспийского моря и там пел, стараясь заглушить шум волн.

Полезное хобби

Магомаеву нравилось делать забавные и комичные перепевки песен из кинофильмов. У него даже вышла пластинка пародий на знаменитых советских исполнителей Георга Отса, Рашида Бейбутова и Полада Бюлбюль оглы.

Благодаря таланту менять тембр голоса его пригласили для озвучивания героев второй части «Бременских музыкантов». Но если в роли Трубадура или Атаманши угадать его голос довольно легко, то догадаться, что это он спел партию Сыщика, совсем не просто.

«У нас он чист»

Магомаева любили миллионы слушателей по всему миру. Среди советской политической верхушки у него тоже были поклонники. Несмотря на это, отношения с властью не всегда складывались просто. После возвращения из Парижа в 1966 году он дал сольный концерт в Ростове и получил за него 600 рублей. Кому-то из чиновников Госконцерта размер гонорара не понравился и Магомаева на полгода отлучили от сцены.

Опалу снял лично Юрий Андропов. Он позвонил министру культуры Екатерине Фурцевой и попросил обеспечить выступление Магомаева на концерте по случаю юбилея КГБ. Та ответила, что исполнитель наказан и ему запрещено выступать. «По нашей части у него все чисто. Обеспечьте, пожалуйста», — сказал Андропов.