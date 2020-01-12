Запрет на пластиковые пакеты появился в Таиланде. Теперь в ход пошли мультиварки и дорожные конусы

С экологическими проблемами в мире борется далеко не одна знаменитая Грета Тунберг. Власти Таиланда тоже озаботились борьбой с загрязнением окружающей среды, а именно количеством пластика. Уже через год полиэтиленовые пакеты исчезнут из всех магазинов, но местные жители приняли такое решение с юмором и устроили настоящий флешмоб. Тайцы отправились за покупками, вооружившись дорожными конусами, зонтами и даже микроволновками. Что из этого вышло — расскажет и покажет «360».

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Борьба с пластиком

Новый год власти Таиланда решили начать правильно, а именно с заботы об окружающей среде. С 1 января в стране ввели, пока частичный, запрет на пластиковые пакеты, который касается крупных магазинов. Покупателям больше не будут выдавать на кассах полиэтиленовые пакеты.Таким образом планируется сократить количество отходов в море.

Одним из поводов для инициативы стали случаи, когда из-за полиэтилена погибали животные. Например, в 2019 году в Таиланде нашли мертвого оленя с семью килограммами мусора в желудке. Среди отходов были резиновые перчатки, пакеты, небольшое полотенце, и это далеко не весь список.

Ранее от пластикового мусора умерла дюгонь по кличке Мириам. Дюгонь — единственный в своем роде представитель морских млекопитающих. Мириам спасли сотрудники береговой службы, и она стала настоящей любимицей тайцев. Но погибла в результате инфекции, полученной из-за скопления пластика в организме.

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«Таиланд занял шестое место среди ведущих стран мира, которые сбрасывают отходы в море.За последние пять месяцев мы опустились на 10-е место благодаря сотрудничеству тайского народа», — приводит Reuters слова министра природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча.

По его словам, в 2019 году начала работать программа добровольного отказа людей от использования пластиковых пакетов. Благодаря этому удалось сократить количество отходов на 5,7 тысячи тонн.

Министр также отметил, что к новым правилам труднее всего будет приучить жителей сельской местности, но власти страны в любом случае продолжают бороться с пластиковыми отходами.

Полный запрет на полиэтиленовые пакеты во всех магазинах Таиланда наступит уже в 2021-м. Поэтому, отправляясь в отпуск в эту жаркую страну, не забудьте прихватить с собой извечный пакет с пакетами. Только одно условие — не выбрасывайте.

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Упаковать в зонт или конус?

Обычно запреты властей выбывают негативную реакцию у населения, но это совсем не тот случай. Жители Таиланда отнеслись к решению запретить пластиковые пакеты спокойно и даже с юмором. Тайцы устроили флешмоб и поделились фотографиями в соцсетях. Находчивые молодые люди проявили креатив и нашли замену полиэтиленовым пакетам. Получилось очень забавно. Вот в эту корзину, например, поместилась масса бутылочек с йогуртом. Да еще и нести ее удобно.

Все же знают, что в женской сумочке как минимум пять измерений. В ней всегда можно найти уйму всего, а иногда и довольно необычные предметы. Одна из пользовательниц решила показать этот стереотип на деле и отправилась в магазин с обычной женской сумкой. Чем не замена пластиковому пакету?

Находились и не совсем удобные варианты. Вот этот парень додумался принести с собой микроволновку и сложил все покупки в нее.

Молодые мамочки уже давно приспособили коляски под походы за продуктами, но эта тайка решила пойти дальше. Действительно, зачем мелочиться, если можно взять с собой целую детскую ванночку.

Здесь все не так радикально, но тоже неплохо. Главное ведь, что не полиэтилен.

Следующая девушка решила не ограничиваться на фото и разыграла целую сценку. Пользовательница эффектно продефилировала с перевернутым зонтиком, наполненном продуктами, а затем…посмотрите сами.

Жители Тайланда не остановились только на зонтах, микроволновках и корзинах. В ход пошли даже дорожные конусы, рыболовные сети и тачки.

Если у нас «за хлебушком» выходят в трениках, то в Таиланде с корзиной для белья.

Не забыли и про чемоданы. А что, ведь вместительно, да еще и на колесиках.

Завершим наш хит-парад заменителей пластиковых пакетов вот этим счастливым тайцем, который поддержал флешмоб по старинке тряпичной сумкой.