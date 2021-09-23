Россияне начали повально увлекаться мухоморами. Это путь к шизофрении

В соцсетях множатся группы, где люди обсуждают пользу мухоморов. Хотя среди них есть безопасные и вкусные грибы, любители экспериментируют с опасными образцами. Это объясняют желанием расширить сознание. Однако у всего есть цена, и расплатой может стать шизофрения.

В соцсетях появляется все больше групп, пропагандирующих употребление мухоморов. Адепты настоек считают, что такие домашние снадобья помогают как растирки от болезней суставов. Есть и те, кто утверждает, что мухоморы — это источник расширения сознания, причем безопасный и не вызывающий зависимости. Кроме того, их можно не собирать самим: грибы продаются на интернет-площадках.

Источник фото: vk.com

Один из заметных любителей мухоморов — Владимир Епифанцев. Год назад он даже дал интервью, в котором заявил, что грибы помогли побороть тягу к наркотикам, написал «Собеседник». Сегодня актер ведет блоги на нескольких платформах, где подробно рассказывает, как употреблять грибы и что при этом происходит, во всяком случае лично с ним.

Остальные адепты крапчатого гриба менее знамениты, чем герой «Зеленого слоника», но тоже стараются нести свое знание в массы. Среди мухоморопоклонников встречаются даже ученые.

Триггер для шизофрении

Микробиолог Евгений Плисов рассказал «360», что в мухоморах содержится вещество мускарин, которое обладает сильным стимулирующим действием на нервную систему. Но люди, экспериментирующие с препаратами, которые так или иначе расширяют сознание, не учитывают одну серьезную опасность.

«Это может стать триггером для развития такого интересного заболевания, как шизофрения. К сожалению, это заболевание имеет свойство очень долгое время скрываться и может не проявиться до конца жизни. Разумеется, спусковым крючком может быть и серьезный стресс, но рисковать с психоактивными веществами не стоит», — отметил Евгений Плисов.

Он выразил уверенность в том, что для людей, которые хотят найти больше энергии в своем теле, найдутся куда более интересные источники, нежели поедание мухоморов. То же касается и расширения сознания — для этого есть много интересных техник без использования каких-либо веществ.

В организме все есть

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев в разговоре с «360» подтвердил опасность мухоморов. Грибы содержат псилоцибин — это вещество, которое может вызвать галлюцинаторное переживания. Можно это назвать расширением сознания, но, по сути, это обман восприятия.

«Если у человека есть предрасположенность к возникновению и развитию психического заболевания, то это послужит пусковым механизмом. Или, как говорят наркозависимые, откроет шлюзы. И тогда пациент станет не просто любителем мухоморов, но и пациентом психиатрических диспансеров, куда встанет на учет со всеми вытекающими последствиями», — отметил Алексей Казанцев.

Источник фото: facebook.com

Врач признался, что не понимает потребность расширения сверхсознания. Человеческий мозг и так неплохо работает на трезвую голову. Есть дофамин, серотонин, эндорфины — природа все уже создала. Достаточно взглянуть на детей: они бегают, веселятся, разговаривают, рисуют. И это не от того, что они наелись мухоморов.

«Природой нам все дано. Но в силу тех или иных причин, в основном социума, мы начинаем пробовать то одно, то другое. Однако большая часть психоактивных веществ, помимо расширения сознания, имеет и другую строну: спутанность сознания, бредовые идеи, галлюцинаторные переживания. Самыми легкими последствиями будут нарушения сна, тревога, неосознанный страх, депрессия», — рассказал нарколог.

По мнению Алексея Казанцева, популярность мухоморов объясняется тем, что люди уже не хотят находиться под кайфом в заторможенном состоянии. Сейчас век психостимуляторов — человек должен быть бодрым, активным, востребованным, не спать, много двигаться и говорить, креативить и фонтанировать идеями. От алкоголя такого эффекта не будет.

Съедобные мухоморы

Председатель Союза грибников, миколог Михаил Вишневский рассказал «360», что мухомор обладает некоторыми лекарственными свойствами. Настойки для втирания, мази можно применять совершенно спокойно. Есть среди мухоморов и безопасный съедобный гриб.

«Серо-розовый мухомор, или мухомор краснеющий, — отличный и съедобный гриб, не требующий никакой предварительной обработки, отличной от обычных грибов. Он вкусный и безопасный. Он часто встречается в средней полосе России. Есть еще несколько других съедобных мухоморов, но они настолько невкусные, что не стоит о них говорить», — рассказал Михаил Вишневский.

Источник фото: wikipedia.org

По его словам, на юге есть знаменитый цезарский мухомор, или императорский гриб. Раньше в СССР он рос только в Грузии, но сегодня его можно встретить на Кавказе, в Крыму и Ставропольском крае. На Дальнем Востоке есть мухомор цезаревидный, похожий на европейский цезарский. Из Средиземноморья пришел и мухомор яйцевидный — это известный европейский деликатес.