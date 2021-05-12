Мухоморы для больной головы. Настойка из гриба ничем не помогла бы казанскому стрелку

Следственный комитет рассказал о находках в квартире казанского стрелка. У молодого человека нашли бутылку настойки на мухоморах. По мнению травников, она тонизирует, снимает головную боль и убивает различные опухоли. Вот только представители традиционной медицины уверены, что гриб-галлюциноген на такое не способен. Впрочем, подстегнуть волну агрессии у Галявиева он тоже не мог.

В квартире Ильназа Галявиева, который устроил массовую стрельбу в школе Казани, провели обыск. Полицейские обнаружили сотни патронов, пять упаковок селитры и самодельную настойку на мухоморах.

Некоторые считают, что употребление такого снадобья могло стать одним из факторов срыва Галявиева, особенно учитывая болезнь головного мозга. Между тем опытный врач-токсиколог Хугас Поркшеян в разговоре с «360» решительно отмел подобные версии и отметил, что настойка грибов не сможет оказать психотропного действия.

«Мухоморы оказывают мускариноподобное действие, причем кратковременное: начинаются слюнотечение, тошнота, рвота, возбуждение и беспокойство. Человек, как правило, не координирует [движения] и неадекватный», — пояснил Поркшеян.

Врач-токсиколог отметил, что любой психотропный препарат может спровоцировать нарушение психики или начало психического заболевания при условии предрасположенности. Поэтому для ясности картины нужно провести анализы и химико-токсикологическое исследование.

Мухоморопоклонники

По словам Хугаса Поркшеяна, мухоморы активно применяют поклонники народной медицины, в частности при онкологических заболеваниях. Бывает, подобные рецепты используют пожилые люди, чтобы восстанавливался тонус и в качестве профилактики от некоторых болезней. Они настаивают грибы на спирту или водке. Но к реальной медицине это отношения не имеет.

В интернете действительно довольно много сайтов, которые уверяют, что грибами с краплеными шляпками можно вылечить не только рак, но и кожные язвы, дерматиты, эпилепсию, паралич, склероз, туберкулез, доброкачественные опухоли, раны различной этиологии, ревматизм, радикулит, головные боли, упадок сил и переутомление.

Адепты мухоморолечения щедро дают рецепты и торгуют уже готовыми настойками. Например, всего за 800 рублей можно приобрести панацею объемом 60 миллилитров и бумажку, в которой расскажут о том, что «мухомор — это старинное высокоэффективное средство в народной медицине народов Сибири и Севера».

Если уж вспоминать народные поверья, то славяне использовали гриб как инсектицид против мух, откуда и название. В лесу шляпка мухомора становится вогнутой, там собирается дождевая вода, в которой хорошо растворяются алкалоиды гриба. Мухи, напившись этой воды, через несколько минут засыпают и попросту тонут. Мухомор также будет «работать», если положить его в блюдце с водой.