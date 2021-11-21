МЦД исполнилось два года. Наземное метро будут развивать и дальше

С момента запуска МЦД исполняется два года 21 ноября. Диаметры помогают жителям Московской области быстро добираться в столицу и обратно, но пока запущены не все из них. «360» рассказывает, что ждет МЦД в ближайшем будущем.

Два года назад 21 ноября запустили линии Московских центральных диаметров — наземного метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичной подземки. С 2019 года на двух ветках курсируют поезда «Иволга», собранные из отечественных комплектующих. Вместе с ними пассажиров перевозят электрички, но в дальнейшем их заменят на современные поезда, которые соответствуют зарубежным аналогам.

Пока что работают два маршрута, пересекающие центр Москвы: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Первый маршрут соединяет Одинцово и Лобню и проходит через Белорусский и Савеловский вокзалы. Вторая ветка тянется от Подольска до Нахабина, пересекает Курский вокзал и содержит 38 станций.

Станция Баковка. Источник фото: телеканал «360»

Главное преимущество МЦД по сравнению с обычными электричками — сквозной маршрут через Москву и отсутствие конечных остановок на вокзалах. Режим работы двух маршрутов такой же, как у метро, а в час пик поезда курсируют каждые пять-семь минут. На МЦД отсутствует дневной перерыв, и пассажиры могут бесплатно перейти на метро и МЦК в течение 90 минут.

Благодаря запуску двух линий жители Москвы и Подмосковья пересели с автомобилей на поезда МЦД, а на дорогу экономится до 50% времени. Неоспоримый плюс МЦД — улучшение экологической ситуации в Москве и области.

Поезд «Иволга». Источник фото: телеканал «360»

Что ждет МЦД

В дальнейшем количество веток МЦД увеличится. К 2023 году откроется третий диаметр — «Ленинградско-Казанский» — длиной 85 километров. Он соединит Раменское и Зеленоград и разгрузит участки Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской и Замоскворецкой линий.

С третьей линией МЦД интегрируют высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург. В марте этого года уже началась реконструкция железнодорожных станций Крюково и Раменское.

К 2024 году систему МЦД пополнит и четвертый, «Киевско-Горьковский», диаметр протяженностью 86 километров. Он соединит город Апрелевку и станцию Железнодорожная и разгрузит участки Солнцевской, Арбатско-Покровской, Филевской, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Калининской линий метро.

На пути будущего МЦД-4 открыли станцию Апрелевка после реконструкции, которую оснастили современным пассажирским терминалом и крытым переходом с эскалаторами и лифтами. До конца 2021 года на диаметре могут открыть станции Минская и Аминьевская.

Станция Апрелевка. Источник фото: телеканал «360»

На пути диаметра построят новую станцию Ольгино, и это разгрузит поток пассажиров в Балашихе.

В час пик на линии МЦД поезда будут ходить с небольшим интервалом, а в 2024 году его сократят до пяти минут. Предполагается, что время в пути для жителей Московской области сократится до 13%, а для жителей Москвы — до 38%.

Последнюю линию МЦД-5 запустят к 2025 году, она будет соединять Пушкино, Домодедово и Королев. «Ярославско-Павелецкий» диаметр разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии.