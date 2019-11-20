Первые два диаметра МЦД готовятся к открытию — они заработают уже до конца ноября. О том, какие изменения они принесут жителям Москвы и Подмосковья, рассказала «360» руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

— Расскажите о тарифах Московских центральных диаметров. В чем их главное преимущество, сколько будет стоить проезд на МЦД?

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— Мы совместно с правительством Московской области и компанией РЖД — нашим партнером в этом проекте — разрабатывали тарифную сетку таким образом, чтобы тарифы были удобны, чтобы они были дешевле чем то, что было до МЦД. То есть, например, сейчас просто утренний экспресс из Одинцова в Москву стоит порядка 140 рублей. То есть каждый день жители Московской области тратят дважды по 140 рублей, плюс еще пересадки и поездки на метро.

Тарифная система на МЦД будет состоять из трех зон: центральной, пригорода и дальней. В центральной зоне стоимость составит 38 рублей, в зоне пригорода — 45 рублей, а в дальней — 45 рублей плюс 23 рубля за каждую последующую пригородную зону. Эти 23 рубля — это тарифная система перевозчика ЦППК, действует уже не в границах МЦД, а за его границами. Соответственно, зона пригорода — это граница МЦД. Это наши Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск.

Как получить бесплатную пересадку на метро?

— При каких условиях пассажир получит право бесплатной пересадки на метро и МЦК?

— Бесплатная пересадка будет для всех пассажиров, у которых есть карта «Тройка» на метро, МЦК. В течение 90 минут можно будет пересесть без каких-либо проблем. Единственный момент, который необходимо будет помнить нашим пассажирам — нужно свою карту «Тройка» валидировать не только на вход, но и на выход. Это обязательно — если не провалидировать, карту могут заблокировать, поездки не спишутся, ничего не отобразится. Сумма спишется только один раз. Когда вы совершите пересадку на метро, она вновь не спишется.

Выгода для жителей Москвы и области

— Хотелось бы понять, какого эффекта мы ожидаем от запуска МЦД. Что это нам даст в масштабе Московского региона?

— МЦК — это такой же грандиозный, масштабный и амбициозный проект, который мы реализовали в 2016 году, но это все же проект внутри Москвы. А МЦД — это проект Московской агломерации. Здесь эффект будет более чем для четырех миллионов жителей Москвы и Московской области — а это более 20% от всего населения региона. Мы предполагаем, что и для москвичей, и для жителей Подмосковья будут свои эффекты.

— В чем выгода нового вида транспорта для жителей Москвы?

— Москвичи сейчас практически не пользуются пригородной железной дорогой, которая есть и в черте города, потому что им выгоднее пользоваться метро. У них там билет, интервалы, удобные поезда, пассажирские сервисы, и даже если им было бы короче доехать на железной дороге, они этого не делают. Мы хотим на протяжении всего нашего проекта — а сейчас только первый этап, мы запускает первые два направления и это только начало — мы хотим, чтобы москвичи начали пользоваться этим видом транспорта также, как они пользуются метро и МЦК.

— А какая выгода будет для жителей Подмосковья?

— Новый вид транспорта, наземное метро, приходит в те районы и города, в которых никогда такого не было. У нас очень много обращений в московский метрополитен, чтобы в подмосковных городах появилось метро. Чтобы была бесшовная система, чтобы те люди, которые ежедневно ездят в Москву на работу, учебу или встречи с друзьями имели возможность быстро добраться до города. Сейчас такая возможность есть, и благодаря тарифам людям не придется доезжать до станции, которая наиболее дешевая, потом пересаживаться неудобно на метро, делать еще ряд пересадок, чтобы добраться до нужной точки. Теперь пассажиры смогут планировать свой маршрут исходя из свое необходимости: пересаживаться на тех станциях, на которых им удобно и не думать о том, что они потратят дополнительные деньги.

Преимущества «Иволги»

— Действительно ли на МЦД запустят комфортабельные и удобные поезда, которые отвечают всем современным требованиям, в том числе для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями?

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— На первом этапе только 50% поездов составят современные поезда «Иволга» первой и второй серии. Они тоже друг от друга отличаются чисто внешне, у них разные маска. Соответственно, вторая серия — «Иволга 2.0», как мы ее называем — это доработанный, более симпатичный, на мой вкус, поезд. Конечно, это реализовано на первом этапе для того, чтобы был интервал. Интервал движения — это еще один основополагающий принцип, который лежит в основе всего этого нового вида транспорта. Сейчас люди ждут, смотрят расписание — когда же они смогут уехать с пригородной станции в Москву. Когда они будут пользоваться МЦД, не придется ждать и планировать. Нужно будет просто прийти на станцию, и в течении нескольких минут приедет поезд. Именно для этого сейчас запланировано, что будут ходить и «Иволги», и старые поезда.

Отличается поезд «Иволга» и своим дизайном, и своими пассажирскими характеристиками. Вообще, это внутригородская электричка. Мы вместе с перевозчиком ЦППК готовили техническое задание, когда они закупали эти поезда. Закупали они их в рамках тендера, и все, что мы вносили в этот документ, как раз необходимо для поездов внутри города. Это быстрые разгон и торможение, это широкие двери — более чем на 15% расширены дверные проемы, таким образом люди смогут быстрее входить и выходить из поезда, в этих электричках нет тамбуров. Это совершенно новое качество, и что самое приятное для меня лично — это полностью отечественная разработка, поезда производят в Твери.

— Еще один вопрос по внутренней комплектации — можно ли там будет зарядить планшет, мобильный телефон?

— Поезда «Иволга» ничем не будут отличаться и ни в чем не будут уступать поезду «Москва» в плане пассажирских сервисов. Будут и зарядки, и столики, и удобные сидения, и пеленальные столики, и Wi-Fi — все, что необходимо пассажиру на пути следования.

— Как в целом поезда «Иволга» вписаны в действующее расписание?

— Те поезда, которые появятся дополнительно, не отменят текущих поездов. Если вы пользовались тем же экспрессом из Одинцово — можно продолжать им пользоваться. Но только вы будете тратить 140 рублей на одну поездку, если будете использовать их по старым билетам, а не 45 рублей.

Навигация и помощь персонала

— А как не перепутать поезда и не заблудиться? Насколько удобная навигация на всех станциях?

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Навигация состоит из навигации Московского метрополитена и навигации РЖД. Конечно, по опыту запуска МЦК могу сказать, что проблемы всегда будут. Тем более, если это новые пассажиры, которые никогда не пользовались этим видом транспорта — ездили на авто и потом поняли, насколько им комфортнее, дешевле и быстрее добираться на общественном транспорте. В таком случае могут возникнуть сложности, как это было на МЦК. Мы в течение нескольких месяцев собирали пожелания и предложения наших пассажиров, и затем добавили более тысячи элементов навигации — ведь она не только на станциях пригородного сообщения, но и в метро. Сейчас в метро мы разместили более 100 тысяч элементов навигации только к запуску. В последствии их количество будет увеличиваться.

Если вдруг наши пассажиры видят, что им неудобно, они не понимают, как перейти, им не хватает какого-то указателя — очень важно, чтобы была обратная связь, чтобы к нам обращались. Мы все это анализируем, систематизируем и передаем нашим коллегам для того, чтобы улучшить ситуацию.

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— Будут ли сотрудники в брендированной форме помогать пассажирам хотя бы первое время?

— Конечно, все наши сотрудники, которые работают на станциях, всегда подскажут и помогут, поэтому можно без проблем обращаться, спрашивать, как пройти — все расскажут и покажут. Это касается и работы наших кассиров. Мы открыты к общению, потому что понимаем, что это новый вид транспорта, и людям не так легко разобраться с самого начала, как им пользоваться.

Кроме того, есть приложение Московского метрополитена, есть сайт. У нас есть специальный раздел МЦД, там — тарифный калькулятор. Можно просто посмотреть, насколько выгоднее будет пользоваться МЦД. Сейчас мы считали и видели, что экономия для жителей Подмосковья до 75%, а для жителей Москвы — до 50%. С этим калькулятором можно, например, определить для себя наиболее удобные билеты — может, это Тройка, может абонементы, которые по числу дней отличаются друг от друга.

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— Проект в первую очередь социальный и ориентированный на людей, или коммерческая выгода тоже будет? Например, размещение рекламных баннеров, или стюарды в фирменной одежде, которые предлагают кофе?

Конечно же, этот проект социальный, как и другой городской транспорт в Москве — для того, что людям было удобно пользоваться городским транспортом.

Изменения в транспортной ситуации

— Как это в целом отразится на транспортной ситуации в Москве? Поможет ли немного разгрузить пробки?

— Да, конечно. В целом, у нас за последние годы улучшилась транспортная ситуация в городе. Например, проект МЦК дал очень серьезную разгрузку и станциям метро, и вокзалам. Даже первые два — а тем более все пять направлений, которые заработают, когда мы завершим МЦД — скажутся благоприятно на транспортной ситуации в московской агломерации. Только при вводе первых двух маршрутов МЦД-1 и МЦД-2 разгрузятся шесть линий метро. В первую очередь это привокзальные станции, а также станции, куда обычно пересаживались с пригородных поездов. Помимо этого, конечно же, разгрузится и наземный транспорт. Многие предпочтут оставить свои автомобили и поехать на современном комфортабельном поезде «Иволга». Таким образом, будет гораздо меньше затруднений на выезде из Московской области в Москву, разгрузятся вылетные магистрали и сами вокзалы.

Самый главный эффект — это корректное и правильное распределение пассажиропотока по всей транспортной системе московской агломерации.

— Вы уже вкратце сказали, что проект будет и дальше расширяться. Что пассажирам ждать в будущем?

— Действительно, проект большой, сейчас это только самое начало. В дальнейшем будет развиваться и количество направлений — всего их планируется пять, они должны будут заработать до 2025 года. Будет меняться и подвижной состав. Только на первом этапе будет 50 на 50 — в дальнейшем будут поступать новые поезда. Будут меняться и станции, начнут появляться и новые пересадки.