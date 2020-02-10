МТС говорит, что сбой исправили 3 дня назад. А почему связь тормозит до сих пор?

Уже несколько дней сайт Downdetector показывает проблемы со связью у компании МТС, а абоненты жалуются на связь. МТС утверждает, что сбоев нет: да, 7 февраля была небольшая проблема, но теперь все хорошо. Загадка.

На прошлой неделе «360» писал о сбоях в работе несколько сотовых операторов, в том числе МТС. Некоторые россияне считали (то ли в шутку, то ли всерьез), что проблема со связью возникла на фоне ситуации с коронавирусом — оборудование везут из Китая, а из-за болячки появились проблемы с поставками. Бывший советник президента России по интернету Герман Клименко объяснил «360», что «все телекоммуникационное оборудование идет с Китая», но конкретно с вирусом проблемы не связаны.

Но до 10 февраля абоненты МТС продолжают жаловаться на перебои то с мобильной связью, то с интернетом. Сайт Downdetector вновь показывает проблемы в ряде городов: Москва, Петербург, Краснодар, Воронеж, Самара, Рязань, Нижний Новгород и еще нескольких. В таких случаях операторы связи не советуют смотреть на карту сбоев сайта Downdetector, потому что там устаревшая или неправильная информация. Однако, судя по нашему тексту от 7 февраля, сбои наблюдались в Москве, Ярославле, Твери, Рязани, Воронеже и Краснодаре. А 10 февраля, исходя из данных того же Downdetector, список городов обновился, добавились Тула, Нижний Новгород, Казань, Самара и еще несколько.

Карта сбоев МТС Источник фото: Downdetector

Но даже если информация на карте сбоев некорректная, как тогда объяснить, что люди жалуются на работу оператора? На сайте есть комментарии, говорящие о неполадках.

Источник фото: Downdetector

Люди жаловались на качество связи 8 февраля.

И 9 февраля тоже.

О неполадках пользователи писали и в Instagram.

МТС утверждает, что никаких проблем нет

В понедельник, 10 февраля, проблемы никуда не делись, судя по комментариям.

Скриншот комментария в Twitter

На официальной странице МТС в соцсети «ВКонтакте» людям тоже интересно, что произошло у оператора. Комментарии взяты со страницы примерно в 18:30.

Скриншот комментариев на странице МТС в «ВКонтакте»

Несмотря на все комментарии и данные сайта Downdetector, в МТС все отрицают. В пресс-службе компании заявили «360», что все работает штатно, а проблемы были только 7 февраля.

Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в пятницу 7 февраля в течение нескольких секунд могли быть сложности с подключением Алексей Меркутов представитель пресс-службы Группы МТС.

Как бы то ни было, «360» связался со специалистами и узнал, с чем могут быть связаны такие длительные неполадки у россиян.

Проблема в софте

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «360» предположил, что проблемы связаны с неправильной маршрутизацией.

Вопрос, из-за чего произошла неправильная маршрутизация? Перестраивали сеть, допустили ошибку и не вовремя обратили на нее внимание. Так бывает. Но в целом отказоустойчивость сети — это больное место. Основные отказы — они не из-за отказа железа, а из-за софта. Из-за того, что кто-то не подумал, не сделал Эльдар Муртазин.

Источник фото: РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Муртазин отметил, что это нельзя назвать масштабным сбоем, так как в целом неполадки — типичная ситуация. Но их будет только больше. Причина в инфраструктуре, которая не имеет двойного или тройного резервирования. Это значит, что если происходит сбой, компьютер не может автоматически его заметить, поэтому все дальнейшие процессы происходят неправильно.

Но почему проблему не могут оперативно решить? Муртазин объяснил, что МТС сотрудничает с некими поставщиками «инфраструктурных решений», которые обслуживают оборудование и лучше его знают. Но даже для них что-то починить — нелегкая задача.

«Но это не настроить тостер и даже не настроить компьютер — это очень большие и сложные сети. Оборудование тестируют до того, как выкатывать на сеть, но не всегда это тестирование показывает уязвимые моменты. Происходит так, что на практике сталкиваются с неожиданными эффектами, когда на рабочей, живой сети это пробуют», — сказал Муртазин.

Работают 24/7

Генеральный директор информационно-аналитическое агентство TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «360» отметил, что при подобных сбоях выгодно быстрее решить проблему. Ведь это — прямой путь к потере клиентов.