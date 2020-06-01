Мстительный сотрудник довел до скандала и суда. «Авито» и «ЯВитрина» встретились на Pornhub

Прайс-агрегатор «ЯВитрина» подал иск в Таганский суд Москвы, требуя ограничить доступ к ролику на Pornhub. На видео мужчина в футболке с логотипом компании занимается грубым сексом с девушкой в футболке «Авито». О том, кто мог стоять за роликом, «360» рассказала представительница истца.

В ролике «Авито» занимается грубым сексом с «ЯВитриной». В конце видео мужчина эякулирует на логотип «Авито» и вытирается о футболку девушки. Видео уже посмотрели более семи тысяч раз. При попытке открыть его с российского IP-адреса появляется надпись «Этот контент недоступен в вашей стране».

В комментарии «360» пресс-секретарь компании «ЯВитрина» Екатерина Копылова заявила, что ссылку на ролик ей скинули знакомые.

Я, конечно, офигела от того, что увидела. Потому что это просто оскорбление. Очевидно, что человек в футболке «ЯВитрина» — это, скорее всего, бывший работник нашей компании. Екатерина Копылова пресс-секретарь компании «ЯВитрина»

По ее словам, мужчина по внешности напоминает уволившегося сотрудника по имени Александр. В компании пытаются связаться с ним.

«Мы будем сейчас выяснять [кто изображен на видео], этим уже занимаются. Очевидно, что он хотел оскорбить нашу компанию и наших прямых конкурентов», — сообщила Копылова, пояснив, что у «ЯВитрины» и «Авито» похожая концепция ведения бизнеса.

Пресс-секретарю не известно о каком-либо скандале при увольнении Александра, при этом сама Копылова не была знакома с уволенным работником.

Говоря о мотивах подачи иска, собеседница телеканала заявила, что инцидент оскорбил и ее лично, поскольку она давно работает в компании. Посоветовавшись с корпоративным юристом, Копылова подала иск о запрете показа порноролика от своего имени, как частное лицо.

В беседе с изданием «Версия» Копылова добавила, что ощутила «чувство беспомощности и стыда», просматривая видеоролик.

«Это видео пропагандирует уничижительное отношение к женщине, использование ее как предмета для сексуальных утех. Не менее возмутительно — оскорбление, нанесенное нашему прямому конкуренту», — сообщила глава пресс-службы «ЯВитрины», подчеркнув, что в компании придерживаются «честных правил игры» и с уважением относятся к другим игрокам на рынке.

«360» направил запрос «Авито», но не получил оперативного комментария.