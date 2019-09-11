Предзаказ на новую «Монополию» — Ms. Monopoly — можно оформить уже с 11 сентября. Игра сделана в рамках феминистической идеологии и предлагает взглянуть на матриархальный мир, где преимуществами пользуются не мужчины, а женщины.

«ВСТРЕЧАЙТЕ ГОСПОЖУ МОНОПОЛИЮ! Племянница господина Монополии, инвестиционный гуру, которая всего добилась сама, она здесь, чтобы отпраздновать появление женщин-первопроходцев и кое-что обновить. Как раз вовремя!»

В новой игре от компании Hasbro Ms. Monopoly главной стала идея феминизма и независимости женщин. Слоган новой «Монополии» гласит:

Первая игра, где женщины зарабатывают больше мужчин!

Как? Очень легко! При переходе начальной точки каждого круга Ms. Monopoly ячейки Go женщины вместо стандартных 200 игровых долларов будут получать 240.

Но это не единственное отличие женской «Монополии». Вместо привычной недвижимости — улиц — в игре можно будет вкладывать деньги в бизнес, основанный женщинами, и в их изобретения. Кстати, вы знали, что Wi-Fi придумала женщина?

Высокая цель или бессмысленный хайп?

Авторы обновленной версии игры отмечают, что они хотели создать в игре мир, в котором женщины имеют преимущество перед мужчинами, особенно в тех аспектах жизни, где обычно мужчины имеют больше возможностей или привилегий.

«Но не переживайте, если мужчины правильно разыграют свои карты, они тоже смогут получать больше», — говорят создатели игры.

Феминистка Ольга Липовская считает, что «Монополия» для женщин — это хорошо. «Поскольку существует перекос в сторону патриархата, есть мужское доминирование в мире в целом, неплохо было бы создать некую альтернативу», — сказала она «360».

Когда речь идет о создании игры, это уже тенденция, в некотором смысле включение в культуру определенных элементов, которые позволяют немножко с другого угла увидеть мир и взаимоотношение полов Ольга Липовская.

Гейм-дизайнер из Targem Games Сергей Усминский считает, что лучше делать нейтральные игры, без акцента на половой принадлежности игроков. «Разве не лучше отношение к девочкам в играх, где они играют в равных условиях [с другими игроками]? Если тебе дают компенсацию, разве это не значит, что к тебе относятся нечестно?» — сказал он «360».

В целом для «Монополии» характерны всякого рода модификации: были адаптации игры под популярный сериал «Игра престолов», под франшизу «Звездных войн». Модификация игры в феминистическом русле на этом фоне не выглядит чем-то выходящим из ряда вон.

«Есть множество хороших игр, в которые могут играть девочки. В общем-то, я думаю, что они могут играть во все. И эти игры не выпячивают, что девочкам в них хорошо. Это просто хорошие игры, в которые интересно играть», — заключил он.

А что думают фанаты?

Не обругал идею Hasbro, кажется, только ленивый. Twitter переполнен язвительными комментариями в духе того, что выдумка авторов этой модификации — извращение идей феминизма.

«Значит, „Мисс Монополия“ учит девочек, что им нужна помощь? Что они не могут быть такими же хорошими, как мужчины, если у них нет помощи? Правда, Hasbro? Расширение прав и возможностей? Представьте, как женщина проигрывает!»

«Значит, в „Мисс Монополии“ женщины зарабатывают больше мужчин только потому, что они женщины? Другими словами, эта игра о привилегиях для женщин, в то время как все остальные версии были об абсолютном равенстве?»

Но некоторым идея все-таки понравилась.

«Только представьте, каково быть женщиной, которая получает зарплату на 21% меньше, чем мужчина за ту же работу. Этот разрыв в доходах — это реальность, а не игра. Я думаю, что это хороший способ привлечь внимание к борьбе за равную оплату труда».

Третьи сразу начали шутить:

«Как она „всего добилась сама“, если ее дядя буквально глава Монополии?»