Тиктокерша чуть не лишилась жизни из-за тренировки на велотренажере. Но проблем можно было избежать

Жительница Бостона рассказала своим подписчикам, что чуть не лишилась жизни после тренировки на велотренажере. Из-за интенсивной физической нагрузки у нее развился рабдомиолиз. Врачам удалось спасти девушке ногу, но теперь ей приходится передвигаться при помощи костылей. По словам медиков, проблем можно было избежать, если бы американка вовремя остановилась.

История Франко

Своей ситуацией 23-летняя тиктокерша поделилась в соцсетях в конце октября. Кейлин Франко выложила фотографии из больницы и рассказала, что оказалась под наблюдением врачей из-за спиннинга — популярной тренировки на велотренажере.

«Как человек, который всю жизнь занимался спортом, мне показалось очень странным, что мои ноги сразу подкосились, когда я слезла с велосипеда. Мне казалось, что я не могу двинуться с места», — написала девушка в Instagram.

После сильнейшей боли и бессонной ночи Франко отправилась к врачам. У нее диагностировали рабдомиолиз. При этом заболевании повреждаются мышечные ткани, которые могут попасть в кровоток. При тяжелых случаях рабдомиолиз приводит к отказу почек, некрозу тканей и потере конечностей.

«Мне пришлось сделать экстренную операцию, чтобы спасти свою ногу и свою жизнь. Мой рабдомиолиз превратился в острый отечный синдром, и докторам пришлось удалить мышцу, которая разрушалась и попадала в кровоток», — поделилась Франко.

Источник фото: instagram.com/kofranco_

Несмотря на риск осложнений, девушка поблагодарила врачей за помощь. Сейчас она занимается восстановлением своего здоровья, о чем активно рассказывает подписчикам. Передвигаться Франко может самостоятельно, но только при помощи костылей.

В комментариях пользователи стали поддерживать девушку и желать ей здоровья. Среди подписчиков оказалось много тех, кто тоже столкнулся с проблемами после занятий спиннингом.

«То же самое случилось со мной в 2015 году с обеими ногами. Провел 32 дня в больнице, снова учился ходить», — написал один из комментаторов.

«Это случалось со мной дважды, когда я занимался спортом», — заявил еще один пользователь.

«Это случилось со мной после моего первого урока спиннинга! Я не смогла идти после урока и почувствовала себя неловко, пытаясь добраться до своей машины и думая: „Это смешно. Как я позволила себе стать такой слабой?“ Через два дня я была в больнице», — поделилась девушка.

Источник фото: instagram.com/kofranco_

В одном из своих постов Франко посоветовала подписчикам прислушиваться к своему телу во время тренировок. Далеко не всегда можно почувствовать боль во время физических нагрузок, поэтому стоит быть более внимательными.

Важен правильный подход

Заработать рабдомиолиз можно не только на велотренажере, предупредил «360» врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов.

«Любая сверхинтенсивная физическая нагрузка может вызвать рабдомиолиз. Он не опасен, но нужно прекратить интенсивные тренировки, тогда все восстановится. Это не страшно», — заверил доктор медицинских наук.

При этом он добавил, что заниматься на велотренажере не стоит, если есть достаточно выраженное поражение суставов нижних конечностей. Речь идет о тазобедренных. голеностопных, коленных суставах и мелких суставах стопы.

Источник фото: pixabay.com

Но даже при отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам нужно подходить разумно. Фролов напомнил слова французского врача Тиссо, который говорил: «Движение заменит любое лекарство, но ни одно лекарство в мире не заменит движение».

«Есть такое понятие, как оптимальная физическая нагрузка. Вот она является профилактикой рабдомиолиза и дает хороший результат во всех отношениях — это и микроциркуляция, и тонус мышц, и, конечно, объем мышц», — сказал медик.

Как пояснил врач-травматолог Сергей Савченко, при рабдомиолизе мышечные сегменты превращаются в рубцовые и прекращают сокращаться. Это значит, что со временем в мышцах появляются уплотнения, которые и нарушают их сократимость.

«Если в норме мышца сокращается на четыре-пять сантиметров, а некоторые и на миллиметры, то в данной ситуации вместо четырех сантиметров мышца сокращается только на два, потому что рубец ее не пускает», — рассказал врач.

При чрезмерных нагрузках вырабатывается молочная кислота, которая стимулирует этот процесс. Перегрузки приводят не к развитию мышц, а к их угнетению и разрушению. Савченко подчеркнул, что все полезно в меру. Нет ни одного спортсмена, который бы после длительного перерыва вышел и побежал сразу на 40 километров. Как заключил врач, к любому вопросу нужно подходить методически правильно.