После атаки украинской армии на поселок в Брянской области российские вооруженные силы могут нанести ответный удар по центрам принятия решений в Киеве, заявил политолог Дмитрий Журавлев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Это грустно, но неизбежно. Если этим ребятам не дать по рукам, они будут убивать мирных жителей там, где их найдут. Плохо, что гибнут люди. Жаль, что придется бить по древнейшему городу Киеву, но если иначе их атаки на наши города остановить нельзя, то придется сделать так.

Пора задумываться, зачем некоторым европейским странам оружие? Чтобы кого-то убить? Или оно нужно, чтобы никого не убивали? Пока выбирается первый вариант. Но чем больше мы будем продвигаться на Украине, тем больше актуальности получит второй вариант.

Кровавые элиты из 90-х должны уйти

Проблема уже не в президенте, а во всей украинской элите, состоящих из людей, состоящих в 1990-х годах, для которых главное — схватить и увести. Это люди, которые не думают о завтрашнем дне и ни о ком, кроме себя. Они могут залить всю страну кровью.

Источник фото: РИА «Новости»

Вся элита должны уйти, тогда Украина станет нормальной страной. Мне один знакомый украинец сказал: ты не понимаешь разницу между Россией и Украиной. У нас 90-е годы не кончились. Те люди, которые породились 90-ми годами, должны уйти.

Зеленский не принимает решений по судьбе Украины

Зеленский говорил, что нужно мириться и бороться за лучшую жизнь. Но с тех пор от этих речей ничего не осталось. Успехов в улучшении жизни не видно, а старшие товарищи говорят: воевать! Это не Зеленский воюет, а США, до последнего украинца.

Он может, субъективно тоже хочет мира, но его не сильно спрашивают и это решение — не в его руках. Ему нравится быть моральным авторитетом, он принимает президентов ряда страна. Когда появляются такие ощущения, то война просто мелочь на фоне его величия.