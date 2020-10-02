Фадеев едва не переломал ребра, упав с самоката. Такое развлечение может до могилы довести

Максим Фадеев упал во время катания на электросамокате. Ситуация обернулась вызовом скорой. Медики заподозрили у продюсера переломы ребер и ушибы. По словам самого Фадеева, после падения он испытывает проблемы с дыханием. Это не первый раз, когда звезды пугают поклонников своими травмами, получнными во время развлечений. В сентябре Сеть облетели снимки певицы Рианны, на которых у нее разбитое лицо. Как выяснилось позже поп-дива тоже неудачно упала с электросамоката. Чем может обернуться случайное падение — в материале «360».

Постельный режим для Фадеева

Накануне 52-летний продюсер катался на электросамокате в загородном поселке в Подмосковье. Во время езды на полной скорости Фадеев упал, после чего пришлось вызывать «скорую помощь».

По предварительным данным, продюсер получил ушиб грудной клетки и перелом ребер. Врачи сказали Фадееву соблюдать постельный режим.

Как рассказал сам продюсер, после падения ему стало трудно дышать и разговаривать. Сейчас Фадеев находится в своем загородном доме и продолжает работу над записью альбома, рассказал РБК его представитель.

Разбитое лицо и период на восстановление

Чуть меньше месяца назад подобный случай произошел с известной певицей Рианной. Поп-дива тоже неудачно упала с электросамоката. Инцидент произошел 5 сентября. Девушка упала и ударилась лицом и лбом об асфальт.

Снимки Рианны с синяками быстро попали в Сеть, и спровоцировали волну беспокойства со стороны поклонников — они решили, что на певицу было совершено нападение.

«Рианна сейчас в полном порядке, но на прошлой неделе перевернулась на электросамокате и ушибла лоб и лицо. К счастью, серьезных травм не было, и она восстанавливается», — сообщил через некоторое время представитель певицы изданию Independent.

Неудачное падение может привести к смерти

Неудачные падения при поездках на самокате могут привести к летальному исходу, рассказал «360» спортивный врач, травматолог Артем Катулин.

«Вплоть до перелома основания черепа, до смертельных случаев. Упал, врезался в столб, упал в яму, загляделся на кого-нибудь […] и врезался головой во что-нибудь. И все», — рассказал Катулин, отвечая на вопрос о том, насколько опасными могут быть поездки на самокате.

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Перечисляя возможные травмы, спортивный врач отметил, что они могут быть любыми, начиная от повреждения опорно-мышечного или связочного аппарата, до более сложных — это переломы ключиц, лучезапястного сустава, ушиб грудной клетки, либо черепно-мозговая травма с переломом челюсти, и вплоть до смертельных случаев.

Говоря о том, как можно обезопасить себя, Катулин отметил три важных составляющих: первое — это внимательность, второе — соблюдение скорости, и последнее — это защитная одежда: щитки, перчатки и шлем.