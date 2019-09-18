Можайская готика

Ново-Никольский собор подмосковного Можайска — замечательный образец готической архитектуры. Здание построили несколько веков назад на природном возвышении, что придает его очертаниям особое величие. Собор несколько раз перестраивали, а в войне 1812 года и вовсе разрушили. Но его всегда восстанавливали. Сейчас Ново-Никольский собор не только восхищает своим видом, но и приносит жителям пользу: здесь обучают детей и работает благотворительная столовая.

В храме два этажа: каменная кладка первого когда-то была крепостными воротами XV века постройки, где находилась маленькая церковь — предшественница грандиозного собора.

Согласно местному преданию, в 1812 году Наполеон Бонапарт, любуясь Никольским собором, сожалел, что не может забрать его в Париж. Как рассказал «360» отец Иоанн Лобода, рядом с храмом проходит Смоленская дорога, которая раньше носила название — Гжатская.

«По Гжатской дороге Наполеон шел на Москву. Когда он проходил мимо этого храма, он сказал: „Насколько великолепный храм. Приказываю его разобрать и перевезти в Париж“», — поведал Лобода.

К сожалению, восхищение императора не помешало войскам Франции перед отступлением сжечь иконостасы, а также расхитить и уничтожить церковное имущество. После ухода захватчиков собор перестроили и отремонтировали. В 1814 году здесь появилась колокольня.

В 1933 году его закрыли. В 1960-х в помещениях здания находилась трикотажная фабрика. Позднее Никольский собор и другие здания Можайского кремля перешли к Государственному Бородинскому военно-историческому музею.

Подземные туннели, замурованные арки и масоны

Но посетителей привлекает и другая сторона Ново-Никольского собора. Кроме завораживающего вида здания интересна и специфика его строения. Специалисты отмечают особое число ступеней и замурованные арки, а также спаренные треугольники-гексаграммы и пирамиды. Кого собор строили, русское дворянство увлекалось масонством, и это чувствуется в убранстве собора.

Внутреннее помещение здания многим кажется маленьким по сравнению с впечатляющим внешним обликом. Среди любознательных туристов ходят легенды о том, что под собором скрыт лабиринт подземных туннелей.

Главная святыня

Главная святыня собора — копия резной иконы Николы Можайского или Николы Меченосца. Она представляет собой деревянный барельеф, где Чудотворец держит в одной руке меч, а в другой храм. Оригинал иконы был создан предположительно в XV веке, при постройке предшественника Ново-Никольского собора.

Сейчас Образ Николы Меченосца хранится в Третьяковской галерее, но даже его копию глубоко чтят и молятся перед ней.

Восстановление собора

Никольский собор отремонтируют. Его реставрацией займется благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. За последние пять лет он уже помог дать новый облик 14 храмам Московской области.

«Понятно, что наша история, культура, требует от нас большой самоотдачи для того, чтобы реализовать ту амбициозную, важную программу, за которую вы взялись. Я говорю о восстановлении порушенных святынь. Понятно, что этот процесс, которым мы сейчас занимаемся, может привести к результату, достичь успеха, только объединив усилия», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании попечительского совета фонда.

На встрече с главой региона митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий также затронул вопрос о возвращении образа святителя Николая. По его словам, местные жители неоднократно об этом просили.