«Мозговой вывих государственных мужей». У частных клиник в Самаре «отберут» аборты?
Минздрав Самары убедил частные клиники отказаться от абортовПодробнее
Об этом он заявил 19 ноября на заседании Губернской думы. Глава регионального Минздрава рассчитывает, что в будущем году аборт можно будет сделать только в муниципальных госучреждениях.
Ратманов добавил, что из 31 частной клиники уже десять сдали лицензии на проведение абортов. Он подчеркнул, что его ведомство не намерено запрещать проведение любых медицинских процедур в частных клиниках при наличии соответствующего сертификата.
Местные СМИ выяснили, что Ратманов действительно провел несколько встреч с руководителями частных клиник. Он просил бизнесменов поддержать государственную политику, направленную на повышение рождаемости. Одной из мер является отказ от проведения абортов без медицинских показаний и консультаций психологов.
В Самарском Минздраве утверждают, что в текущем году 18% женщин, решившихся на операцию по искусственному прерыванию беременности, отказались от своих планов после беседы с психологом. За девять месяцев 2019 года в Самарской области доабортное консультирования прошли 4140 женщин, из них 774 отказались от первоначального намерения. Примерно каждая пятая.
«В женских консультациях прерывание беременности проводят только после 2-7 „дней тишины“, во время которых женщина может подумать и изменить решение. В условиях многих частных медицинских организаций эти требования не соблюдаются в силу коммерческой заинтересованности. Кроме того, некоторые из них не могут соблюсти требования к проведению безопасного аборта из-за отсутствия специалистов и оборудования», — отметили в ведомстве.
При этом Михаил Ратманов признал, что запрещать аборты нельзя.
«Мы это уже проходили и знаем, что это может повлиять на рост криминальной составляющей, будет больше осложнений и летальных исходов», — подчеркнул он.
«Мозговой вывих государственных мужей»
Поклонская не согласилась с РПЦ и раскритиковала однозначный запрет абортовПодробнее
Журналистка, феминистка, правозащитница из Санкт-Петербурга Ольга Липовская отказалась верить, что отказ частных клиник под давлением самарского Минздрава сможет принести сколько-нибудь заметные плоды. В разговоре с «360» она заявила, что даже если бы это было возможно, в масштабах страны этот микроскопический «успех» был бы незаметен.
Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации обратила бы внимание совсем на другие аспекты.
«Во-первых, следует задуматься над тем, на каком основании и руководствуясь каким законом региональный Минздрав может запрещать какую-либо деятельность частным клиникам, которым граждане платят деньги, и которые отчисляют в казну налоги. Во-вторых, мировая практика показывает, что из Польши женщины на аборт едут на Украину, из Ирландии в Англию, и прерывают беременность в любом случае. Те, кто способен и может позволить себе поехать в соседнюю область так и сделают. В-третьих, скорее всего, не смогут сделать аборт именно те, у кого нет средств», — заявила Ольга Липовская.
Она предположила, что вряд ли эта мера существенно скажется на количестве детей-отказников, но количество несчастных ребятишек, чье будущее не очень обеспечено, явно увеличится.
«Вряд ли увеличение рождаемости в Самарской области в масштабах всей страны будет иметь какое-то статистическое изменение. Так что это последняя проблема, которая возникает в данном случае. Первое, на что бы я обратила внимание, это на возможность локального отделения Минздрава что-то кому-то запретить. Тут нет никакого обоснования и аргументов для повышения рождаемости. Это бред. Еще один мозговой вывих наших государственных мужей», — резюмировала правозащитница.