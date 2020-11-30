Россиянин нашел «мозги» в упаковке покупного сока. Такие находки не редкость, но кто в ответе?

Москвич обнаружил похожий на мозги комок плесени в пакете не просроченного сока «Добрый». Судя по соцсетям, такие неприятные находки в России не редкость. Грибки встречаются даже в напитках для детей. Причиной могут быть ошибки на производстве или нарушение герметичности упаковки.

Журналист Алексей Кошкин обнаружил плесень в двухлитровом пакете цитрусового сока «Добрый». Огромный комок по внешнему виду напоминал мозги, написал мужчина в Facebook. При этом срок годности напитка заканчивается только 19 декабря. В пресс-службе производителя «Доброго», компании Coca-Cola, на запрос «360» не ответили.

С плесенью в соке россияне сталкиваются регулярно. 29 ноября жительница Вологды купила ребенку сок «Агуша" с неожиданными «добавками»

А эту «красоту» нашла во «Фрутоняне» жительница расположенного в ЯНАО Ноябрьска.

И снова «Добрый». На этот раз не с «мозгами», а небольшими вкраплениями плесени.

И снова «Добрый».

Грязь в пакете

Жалобы на плесень в соке со стороны покупателей бывают нечасто, пояснил «360» независимый эксперт в области производства безалкогольных напитков Дмитрий Петров. От неправильного хранения «мозги» в герметично закрытом соке вырасти не могут. В его составе произойдут изменения показателей, но плесени внутри не будет.

«Если упаковка была абсолютно герметична, не было микроскопических следов проколов или вскрытия на упаковке, то это произошло на производстве. А если упаковка была вскрыта, хоть маленькая щелочка образовалась, то такое может произойти на стадии хранения. Но выяснить это сейчас уже невозможно», — сказал он.

В герметичном тетрапаке плесень вырасти не может, сообщил «360» пищевой химик-технолог Сергей Белков. Если не выдержать режим пастеризации, напиток забродит, упаковка вздуется и даже лопнет. То есть производитель, по его мнению, вряд ли виноват. Огромный комок грибков мог образоваться из-за хранения пакета открытым.

«Когда фабрика делает большую партию сока там есть процесс пастеризации упаковки, пастеризации сока. Все это в антисептических условиях разливается. Если есть нарушение на линии, оно попадает в несколько пакетов. Из каждой партии несколько упаковок берется на хранение в термокамере. Если произошло нарушение, то производитель увидит это даже раньше потребителя», — пояснил эксперт.

Чтобы понять какие последствия будут, если выпить такой сок, нужно сдать «мозги» на экспертизу и определить их видовой состав, рассказал «360» старший научный сотрудник биологического факультета МГУ Антон Георгиев. По внешнему виду определить, что это такое, невозможно.

«Это что угодно может быть: пеницилл, аспергилл, фузариум — да кто угодно. Скорее всего, упаковка была повреждена и он там потихонечку рос. Последствия [употребления сока] зависят исключительно от того, что это за гриб. Это может быть как безопасно, так и очень опасно», — отметил Георгиев.