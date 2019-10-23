Мотоциклистам дешевле. Получение водительских прав станет проще в России

Получение прав категории В упростят для мотоциклистов и владельцев скутеров. Байкерам не придется еще раз сдавать теорию, а нужно будет лишь пройти и подтвердить знание практической части. Мнение автоэкспертов разделилось. Одни считают, что освежать теорию в памяти необходимо. Другие уверены: нововведение не ухудшит безопасность на дорогах.

Минпросвещения России хочет упростить получение прав категории В для мотоциклистов и владельцев скутеров. Как сообщает «Дума ТВ», если изменения примут, то водителей, получивших права категорий А (мотоциклы), А1 (легкие мотоциклы), М (мопеды и скутеры) избавят от сдачи теоретической части экзамена.

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По мнению экспертов, инициатива удешевит переподготовку водителей в автошколах на 20-25% и снизит затраты россиян. В настоящее время автошколы уже могут перезасчитывать теорию при сдаче экзаменов на права. Но только для водителей с категориями B, C и D.

Проект приказа подготовят до конца 2019 года. По сведениям «Коммерсанта», документ уже прошел общественные слушания и согласован с МВД, Минтрансом и Минздравом.

Проще не для всех

Изменения в программах переподготовки разработали в МАДИ. По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, они будут удобны как для автошкол, так и для будущих водителей.

«Теперь автошколам и обучающимся станет гораздо проще. При переходе между категориями значительная часть теории будет исключена из процесса обучения», — сообщила Шутылева.

Однако координатор программы «Мотограждане» Павел Сосков считает, что в теоретической части курса для байкеров есть свои тонкости. В частности, там разбирают контрруление при поворотах, пассажирский инструктаж и другое. В свою очередь президент союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева подчеркнула, что если мотоциклист получил права семь и более лет назад, то ему полезно было бы освежить теорию в памяти.

Безопасность не снизится

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с «360» напомнил, что от инициативы до ее реализации, как правило, далеко. По его мнению, активно противиться предложению будут автошколы, которым оно невыгодно. Хотя, в тех же США, единожды сдав теорию, можно без обучения сдавать экзамены на любой вид транспорта. То есть действует такая же система, что ранее существовала в нашей стране и называлась экстерном. С другой стороны, в штатах теорию сдают все, кто выезжает на дороги общего пользования и движется отдельно от пешеходов и велосипедистов.

«Здесь, я думаю, мы идем по тому же пути. Если вы сдали теорию на любой вид прав, дальше вы сдаете только практику на любую категорию. Нормальная абсолютно мера», — добавил Канаев.

При этом на безопасности на дорогах, считает автолюбитель, это не скажется. Международный опыт говорит, что на качество вождения упрощение процедуры получения прав на дополнительные категории негативного воздействия не оказывает.