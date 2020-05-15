Мост за полмиллиарда треснул в Северной Осетии. Как 569 миллионов «смыло дождем»?

В Северной Осетии треснул мост через реку Урух. Его сдали всего шесть месяцев назад. В него было вложено очень много надежд и денег. История переправы за полмиллиарда рублей — в материале «360».

О мосте

Мост через реку Урух, находящийся на 78-м километре автодороги «Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2» был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2019 года. Его ремонтировали полгода. Длина сооружения составила 113 метров. Вместе с дорожными подходами, реконструкция проводилась на участке почти в полтора километра.

Он возведен благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Работы за 560 миллионов были оплачены из федерального бюджета. В торжественном открытии принимал участие глава региона Вячеслав Битаров. Работников, участвующих в строительстве объекта, наградили грамотами и благодарственными письмами.

Больше всего мосту радовались жители села Хазнидон, они ждали этого долгие годы.

«Ведь мост — это артерия, соединяющая целый ряд населенных пунктов Ирафского района, и теперь по обновленному мосту люди будут чаще навещать своих родных и близких. Это также сокращает расход времени и повышает безопасность людей, которые проезжают по нему», — заявил глава региона при открытии.

Конструкция имеет региональное значение. Мост соединяет несколько населенных пунктов. Помимо этого он имеет и федеральное значение — благодаря ему, туристы смогут добраться до баз отдыха и живописных мест Дигорского ущелья.

Предыдущая переплава была построена в 1958 году. Мост держался на честном слове и находился в предаварийном состоянии. Грузоподъемность была ограничена, передвигаться можно было только в режиме реверсивного движения. В социальных сетях жители поделились роликом со старой конструкции.

Радость длилась недолго

В мае этого года, после продолжительных осадков недавно отремонтированный мост пошел по швам. Пользователи соцсетей стали активно делиться видео и фото, на которых видно, как выглядит только что отремонтированный мост. Роликом также поделился Mash.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства республики Тариэля Солиева, трещины на полотне произошли из-за переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками. Что в свою очередь вызвало просадки грунта на подъезде к мосту.

«В соответствии с условиями контракта, все недостатки, возникшие на объекте в течение гарантийного срока, устраняются за счет подрядной организации», — написал Солиев в Instagram.

Он отметил, что подрядчик ООО «Дагспецстройсервис» в ближайшее время вскроет, укрепит участок и устранит возникшие повреждения. Помимо этого проведут профилактический осмотр всего построенного участка дороги и все недостатки, в случае их выявления, будут устранены.